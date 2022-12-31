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Скасувати статус ВПО можна буде на порталі "Дія"

Фото: статус ВПО можна буде скасувати на порталі Дія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінсоцполітики разом з Мінцифри запускають новий державний сервіс для українців. Раніше запровадили послуги для вимушених переселенців у застосунку "Дія", тепер тестується скасування статусу ВПО на порталі "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

"Люди, які не мають смартфона, також зможуть скористатися онлайн-послугами без черг та паперів", - йдеться в повідомленні.

У Мінсоцполітики пропонують тим, хто був вимушеним переселенцем і повернувся додому, записуватися на бета-тест скасування статусу ВПО на порталі "Дія".

Що для цього потрібно:

  • мати довідку ВПО в "Дії",
  • зареєструватися за посиланням.

Нагадаємо, змінити адресу реєстрації або знятись з обліку ВПО можна онлайн у застосунку "Дія" з грудня 2022 року.

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