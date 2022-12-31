Скасувати статус ВПО можна буде на порталі "Дія"

Мінсоцполітики разом з Мінцифри запускають новий державний сервіс для українців. Раніше запровадили послуги для вимушених переселенців у застосунку "Дія", тепер тестується скасування статусу ВПО на порталі "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
"Люди, які не мають смартфона, також зможуть скористатися онлайн-послугами без черг та паперів", - йдеться в повідомленні.
У Мінсоцполітики пропонують тим, хто був вимушеним переселенцем і повернувся додому, записуватися на бета-тест скасування статусу ВПО на порталі "Дія".
Що для цього потрібно:
Нагадаємо, змінити адресу реєстрації або знятись з обліку ВПО можна онлайн у застосунку "Дія" з грудня 2022 року.