Скасувати статус ВПО можна буде на порталі "Дія"

"Люди, які не мають смартфона, також зможуть скористатися онлайн-послугами без черг та паперів", - йдеться в повідомленні.

У Мінсоцполітики пропонують тим, хто був вимушеним переселенцем і повернувся додому, записуватися на бета-тест скасування статусу ВПО на порталі "Дія".

Що для цього потрібно: