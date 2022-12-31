Отменить статус ВПЛ можно будет на портале "Дія"

"Люди, у которых нет смартфона, также смогут воспользоваться онлайн-услугами без очередей и бумаг", - говорится в сообщении.

В Минсоцполитики предлагают тем, кто был вынужденным переселенцем и вернулся домой, записываться на бета-тест отмены статуса ВПЛ на портале "Дія"

Что для этого нужно: