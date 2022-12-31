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Отменить статус ВПЛ можно будет на портале "Дія"

Фото: статус ВПЛ можно будет отменить на портале "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минсоцполитики вместе с Минцифры запускают новый государственный сервис для украинцев. Ранее ввели услуги для вынужденных переселенцев в приложении "Дія", теперь тестируется отмена статуса ВПЛ на портале "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

"Люди, у которых нет смартфона, также смогут воспользоваться онлайн-услугами без очередей и бумаг", - говорится в сообщении.

В Минсоцполитики предлагают тем, кто был вынужденным переселенцем и вернулся домой, записываться на бета-тест отмены статуса ВПЛ на портале "Дія"

Что для этого нужно:

  • иметь справку ВПЛ в "Дія",
  • зарегистрироваться по ссылке.

Напомним, изменить адрес регистрации или сняться с учета ВПЛ можно онлайн в приложении "Дія" с декабря 2022 года.

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