Скасування виплат для ВПО з 1 березня: кому потрібно подавати заяву

Як повідомила Марчак, продовжать отримувати гроші "пенсіонери, особи з інвалідністю, діти-сироти".

За її словами, виплати продовжать тим пенсіонерам, які отримують менше чотирьох прожиткових мінімумів (9444 гривень).

Повторні заяви

Як пояснила Марчак, виплати зможуть і далі отримувати після подання нової заяви ті родини, які або проживають в зоні бойових дій і у них є діти, або проживають на умовно безпечній території (наприклад, в Івано-Франківській області) і їхні діти через певні причини не можуть навчатися в форматі офлайн, тобто батьки мають за ними наглядати і не можуть працевлаштуватися.

Крім того, виплати продовжать родинам, в яких є працездатні особи, які зробили кроки, щоб знайти роботу, наприклад, які встали на облік в центрі зайнятості. Виплати продовжать в тому числі тим, хто знайшов роботу.

Кому скасують виплати

Марчак повідомила, що не будуть отримувати виплати "дорослі люди працездатного віку, у яких немає дітей і які не працюють".

За її словами, головний принцип для виплат - це дохід на члена сім'ї менше 9444 гривень.

Виплати для ВПО

Нагадаємо, з державного бюджету виплачується щомісячна компенсація на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Зараз виплати отримують близько 2,5 млн осіб. Очікується, що після рішення уряду їх будуть отримувати 1,5 млн осіб.