Отмена выплат для переселенцев с 1 марта: кому нужно подавать заявление

Как сообщила Марчак, продолжат получать деньги "пенсионеры, лица с инвалидностью, дети-сироты".

По ее словам, выплаты продлят тем пенсионерам, которые получают менее четырех прожиточных минимумов (9444 гривен).

Повторные заявления

Как пояснила Марчак, выплаты смогут и далее получать после подачи нового заявления те семьи, которые либо проживают в зоне боевых действий и у них есть дети, либо проживают на условно безопасной территории (например, в Ивано-Франковской области) и их дети по определенным причинам не могут учиться в формате офлайн, то есть родители должны за ними присматривать и не могут трудоустроиться.

Кроме того, выплаты продолжат семьям, в которых есть трудоспособные лица, которые сделали шаги, чтобы найти работу, например, вставших на учет в центре занятости. Выплаты продолжат в том числе нашедшим работу.

Кому отменят выплаты

Марчак сообщила, что не будут получать выплаты "взрослые люди трудоспособного возраста, у которых нет детей и которые не работают".

По ее словам, главный принцип для выплат - это доход на члена семьи менее 9444 гривен.

Выплаты для ВПЛ

Напомним, из государственного бюджета выплачивается ежемесячная компенсация на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех других внутренних переселенцев.

Сейчас выплаты получают около 2,5 млн. человек. Ожидается, что после решения правительства их будут получать 1,5 млн человек.