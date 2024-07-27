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Скасування відключень світла у прифронтовій зоні - правильне рішення, - глава "Укренерго"

Україна, Субота 27 липня 2024 20:00
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Скасування відключень світла у прифронтовій зоні - правильне рішення, - глава "Укренерго" Фото: (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Скасування відключень світла у прифронтових зонах не вплине на графіки відключень в інших містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

"Скасування відключень електроенергії у 20-кілометровій прифронтовій зоні - абсолютно правильне рішення", - наголосив правління НЕК "Укренерго".

Кудрицький пояснив, що скасування відключень електроенергії у прифронтових зонах ніяк не впливає на графіки застосування обмежень для жителів решти регіонів.

Нагадаємо, вчора Кудрицький повідомив, що найскладніша частина літа для енергетики вже позаду. Він також наголосив, що у зв'язку з цим нині обмеження можуть вводити все рідше.

Зазначимо, що до прикладу завтра, 28 липня, графіки відключення світла застосують лише на 4 години. Цей час припаде на вечір, коли потреба в електроенергії збільшується.

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