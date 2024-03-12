Скасування тисячі рейсів. У Німеччині почався страйк бортпровідників Lufthansa

Профспілка бортпровідників Ufo закликала до страйку близько 19 тисяч бортпровідників Lufthansa та її дочірньої компанії Cityline. Профспілка вимагає на 15% більше оплати за 18-місячний контракт. Також тривають переговори щодо компенсаційного бонусу у 3000 євро та вищі надбавки.

Страйк 12 березня у найбільшому аеропорту Німеччини у Франкфурті-на-Майні триватиме до 23:00. Страйкують усі рейси Lufthansa. Напередодні авіакомпанія припустила, що через страйк у Франкфурті-на-Майні буде скасовано 600 рейсів, що вплине на 70 000 пасажирів.

13 березня страйк бортпровідників запланований в аеропорту Мюнхена. Звідти ймовірно не зможуть вилетіти 400 рейсів із 50 тисячами пасажирів.

Минулого тижня пасажирські перевезення майже паралізував наземний персонал Lufthansa через попереджувальний страйк.