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Скасування тисячі рейсів. У Німеччині почався страйк бортпровідників Lufthansa

Фото: Літаки Lufthansa (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Німеччині розпочався страйк бортпровідників авіакомпанії Lufthansa, через який можуть постраждати десятки тисяч пасажирів. 12 березня страйк оголошений в аеропорту Франкфурта, 13 березня в аеропорту Мюнхена.

Загалом можуть бути скасовані близько тисячі рейсів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Профспілка бортпровідників Ufo закликала до страйку близько 19 тисяч бортпровідників Lufthansa та її дочірньої компанії Cityline. Профспілка вимагає на 15% більше оплати за 18-місячний контракт. Також тривають переговори щодо компенсаційного бонусу у 3000 євро та вищі надбавки.

Страйк 12 березня у найбільшому аеропорту Німеччини у Франкфурті-на-Майні триватиме до 23:00. Страйкують усі рейси Lufthansa. Напередодні авіакомпанія припустила, що  через страйк у Франкфурті-на-Майні буде скасовано 600 рейсів, що вплине на 70 000 пасажирів.

13 березня страйк бортпровідників запланований в аеропорту Мюнхена. Звідти ймовірно не зможуть вилетіти 400 рейсів із 50 тисячами пасажирів.

Минулого тижня пасажирські перевезення майже паралізував наземний персонал Lufthansa через попереджувальний страйк.

Нагадаємо, ми писали, що у Німеччині відбувся черговий масштабний страйк на залізниці. Його провела профспілка машиністів потягів GDL.

Також минулого тижня у Німеччині страйкуали машиністи залізничної компанії Deutsche Bahn та наземні працівники авіакомпанії Lufthansa.

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