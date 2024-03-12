Отмена тысячи рейсов. В Германии началась забастовка бортпроводников Lufthansa

Профсоюз бортпроводников Ufo призывал к забастовке около 19 тысяч бортпроводников Lufthansa и ее дочерней компании Cityline. Профсоюз требует на 15% больше оплаты за 18-месячный контракт. Также продолжаются переговоры про компенсационный бонус в 3000 евро и более высокие надбавки.

Забастовка 12 марта в крупнейшем аэропорту Германии во Франкфурте-на-Майне продлится до 23:00. Бастуют все рейсы Lufthansa. Накануне авиакомпания предположила, что из-за забастовки во Франкфурте-на-Майне будут отменены 600 рейсов, что повлияет на 70 000 пассажиров.

13 марта забастовка бортпроводников запланирована в аэропорту Мюнхена. Оттуда, вероятно, не смогут вылететь 400 рейсов с 50 тысячами пассажиров.

На прошлой неделе пассажирские перевозки почти парализовали наземный персонал Lufthansa из-за предупредительной забастовки.