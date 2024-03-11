ua en ru
Пн, 11 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Масове скасування поїздів. У Німеччині починається новий страйк на залізниці

Німеччина, Берлін, Понеділок 11 березня 2024 17:04
UA EN RU
Масове скасування поїздів. У Німеччині починається новий страйк на залізниці Фото: Зупинка поїздів під час страйку у Німеччині (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Німеччині починається черговий страйк на залізниці. Упродовж доби 12 березня очікується скасування поїздів по всій країні.

Під час страйку DB забезпечуватиме рух обмеженої кількості міжміських та регіональних поїздів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW та bahn.de.

Учора профспілка машиністів потягів GDL оголосила про новий страйк на німецькій залізниці. Профспілка вимагає скоротити робочий тиждень з 38 до 35 годин зі збереженням заробітної плати. Раніше там заявили, що більше не будуть попереджати про страйки за 48 годин.

11 березня о 18:00 працівники вантажного транспорту припинять роботу, а завершать страйкувати за 24 години. На пасажирському транспорті машиністи страйкуватимуть з 02:00 12 березня також упродовж 24 годин.

Як зазначається на сайті німецької залізниці Deutsche Bahn, міжміські, регіональні та S-Bahn перевезення масово постраждали по всій країні. Під час страйку DB надаватиме базові послуги з перевезень. На сайті Deutsche Bahn пасажирам пропонується ознайомитися, на яких лініях будуть скасовані поїзди, де вони частково курсуватимуть і буде організована заміна автобусами.

Пасажири зможуть безкоштовно скасувати свої квитки або скористатися ними пізніше.

Нагадаємо, ми писали, що минулого тижня у Німеччині страйкуали машиністи залізничної компанії Deutsche Bahn та наземні працівники авіакомпанії Lufthansa.

Раніше повідомлялося про страйки на місцевому транспорті у Німеччині. Вони пройшли майже в усіх федеральних землях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
поїзди пасажири
NEWS
Що буде з курсом долара та цінами в Україні: прогнози аналітиків, банкірів та населення
Що буде з курсом долара та цінами в Україні: прогнози аналітиків, банкірів та населення
DAILY
Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог