Скасування та затримка рейсів. Скільки грошей можна отримати у якості компенсації

Багато мандрівників стикалися із затримкою або скасуванням рейсу. Це може спричинити небажані незручності та й взагалі зіпсувати враження від подорожі. Для когось годину посидіти в аеропорту не проблематично, а хтось через це спізнюється на важливу зустріч.
РБК-Україна з посиланням на Schengen News розповідає, на яку компенсацію можна розраховувати у разі скасування чи затримки рейсів.
Щоб захистити права пасажирів, ЄС встановив Регламент ЄС 261/2004. Положення встановлює правила, яких мають дотримуватися авіакомпанії. В постанові також чітко прописано розмір компенсації, на яку мають право пасажири у разі скасування або затримки рейсу.
Однак не всі пасажири мають право на компенсацію у разі затримки або скасування рейсу.
Відповідно до Регламенту ЄС 261/2004, права авіапасажирів ЄС поширюються на перелічені нижче групи мандрівників, які мають проблеми, пов’язані з польотом:
Ви також маєте право на компенсацію за затримку рейсу за таких інших обставин:
Пасажири, чий рейс скасовано, мають право на компенсацію в розмірі від 250 до 600 євро. Розмір компенсації залежить від відстані пункту призначення і становить:
У разі скасування рейсу пасажири мають право вибрати між відшкодуванням, зміною маршруту або поверненням вартості. Усі пасажири, яких повідомили про скасування рейсу менш ніж за 14 днів до вильоту, мають право на компенсацію.
Варто врахувати. Якщо вам запропонують змінити маршрут і ви досягнете кінцевого пункту призначення із затримкою до чотирьох годин, розмір компенсації можуть зменшити на 50%.
Нагадаємо, український туроператор запустив безкоштовні перельоти для дітей з аутизмом.
Також турецькій авіакомпанії Southwind Airlines заборонили літати в небі ЄС. Жорсткі санкції запровадили через російський слід в управлінні.
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