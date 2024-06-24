Отмена и задержка рейсов. Сколько денег можно получить в качестве компенсации

Кто из пассажиров имеет право на компенсацию по правилам ЕС

Чтобы защитить права пассажиров, ЕС установил Регламент ЕС 261/2004. Положение устанавливает правила, которые должны придерживаться авиакомпании. В постановлении также четко прописан размер компенсации, на которую имеют право пассажиры при отмене или задержке рейса.

Однако не все пассажиры имеют право на компенсацию при задержке или отмене рейса.

Согласно Регламенту ЕС 261/2004, права авиапассажиров ЕС распространяются на следующие группы путешественников, имеющих проблемы, связанные с полетом:

пассажиры, которые летят в пределах ЕС на рейсах, выполняемых авиакомпаниями из ЕС или вне ЕС;

пассажиры, вылетающие в ЕС из-за пределов блока на рейсе авиакомпании Евросоюза;

Пассажиры, вылетающие из ЕС в третью страну на рейсе авиакомпании ЕС или вне ЕС.

Вы также имеете право на компенсацию за задержку рейса при следующих обстоятельствах:

если вы опоздали на стыковочный рейс, путешествуя рейсом из страны-члена ЕС, и прибыли в конечный пункт назначения с задержкой на три часа или больше; если вы сели на рейс из другого аэропорта, откуда сначала не планировали лететь, и он прибыл с опозданием; если вы отправляетесь из страны, не входящей в ЕС, в страну ЕС с пересадочными рейсами, выполняемыми авиакомпаниями ЕС, и есть длительная задержка до конечного пункта назначения.

Фото: В зависимости от обстоятельств, пассажиры могут получить от 25-0 до 600 евро компенсации за отмену или задержку рейса ( Getty Images )

От 250 до 600 евро. Сколько средств можно получить

Пассажиры, чей рейс отменен, имеют право на компенсацию в размере от 250 до 600 евро. Размер компенсации зависит от расстояния пункта назначения и составляет:

250 евро за отмененные рейсы на расстояние до 1500 км; 400 евро за отмененные рейсы более 1500 км в пределах ЕС и все остальные рейсы от 1500 до 3500 км; 600 евро за отмененные рейсы на расстояние более 3500 км.

При отмене рейса пассажиры имеют право выбрать между возмещением, изменением маршрута или возвратом стоимости. Все пассажиры, которым сообщили об отмене рейса менее чем за 14 дней до вылета, имеют право на компенсацию.

Стоит учесть. Если вам предложат изменить маршрут и вы достигнете конечного пункта назначения с задержкой до четырех часов, размер компенсации может быть уменьшен на 50%.

Когда у пассажиров нет права на компенсацию?