Отмена и задержка рейсов. Сколько денег можно получить в качестве компенсации

Многие путешественники сталкивались с задержкой или отменой рейса. Это может привести к нежелательным неудобствам да и вообще испортить впечатление от путешествия. Для кого-то час посидеть в аэропорту не проблематично, а кто-то из-за этого опаздывает на важную встречу.
РБК-Украина со ссылкой на Schengen News рассказывает, на какую компенсацию можно рассчитывать при отмене или задержке рейсов.
Чтобы защитить права пассажиров, ЕС установил Регламент ЕС 261/2004. Положение устанавливает правила, которые должны придерживаться авиакомпании. В постановлении также четко прописан размер компенсации, на которую имеют право пассажиры при отмене или задержке рейса.
Однако не все пассажиры имеют право на компенсацию при задержке или отмене рейса.
Согласно Регламенту ЕС 261/2004, права авиапассажиров ЕС распространяются на следующие группы путешественников, имеющих проблемы, связанные с полетом:
Вы также имеете право на компенсацию за задержку рейса при следующих обстоятельствах:
Пассажиры, чей рейс отменен, имеют право на компенсацию в размере от 250 до 600 евро. Размер компенсации зависит от расстояния пункта назначения и составляет:
При отмене рейса пассажиры имеют право выбрать между возмещением, изменением маршрута или возвратом стоимости. Все пассажиры, которым сообщили об отмене рейса менее чем за 14 дней до вылета, имеют право на компенсацию.
Стоит учесть. Если вам предложат изменить маршрут и вы достигнете конечного пункта назначения с задержкой до четырех часов, размер компенсации может быть уменьшен на 50%.
Напомним, украинский туроператор запустил бесплатные перелеты для детей с аутизмом.
Также турецкой авиакомпании Southwind Airlines запретили летать в небе ЕС. Жесткие санкции ввели из-за российского следа в управлении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.