Скасування підвищення тарифів на воду: експерт назвав негативні наслідки

За його словами, зараз тарифи не будуть перебувати на економічно обґрунтованих рівнях, тому, найімовірніше, ціни на воду диктуватимуть зверху. Це може спричинити зростання заборгованості водоканалів за електроенергію.

"Бо ніхто не візьме відповідальність подавати воду без знезараження. Кошти спочатку йдуть на її очищення та приведення до стандартів питної води, а платитимуть за електроенергію водоканали будуть за залишковим принципом. Несплата може призвести до того, що їх почнуть відключати", - зазначив він. Рабошук.

Експерт додав, що все ж таки розраховує на введення в Україні тарифів, які будуть покривати всі витрати водоканалів.

Якщо ж тарифи залишаться нижчими за економічно обґрунтований рівень, то різницю необхідно буде покривати за допомогою державного бюджету, підкреслив Рабошук.

Тарифи на воду в Україні

Нагадаємо, минулого тижня Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вирішила підвищити тарифи на воду в Україні в середньому на 32% вже з липня.

Але президент Володимир Зеленський після цього наголосив, що подібне рішення є ганебним та непрофесійним.

Сьогодні, 3 червня, НКРЕКП вирішила скасувати своє рішення щодо підвищення тарифів через позицію глави української держави.

Більш детально про спробу підняти тариф на воду в Україні можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.