Отмена повышения тарифов на воду: эксперт назвал негативные последствия

По его словам, сейчас тарифы не будут находится на экономически обоснованных уровнях, поэтому, вероятнее всего, цены на воду будут диктовать сверху. Это может привести к росту задолженности водоканалов за электроэнергию.

"Потому что никто не возьмет ответственность подавать воду без обеззараживания. Средства сначала будут идти на ее очищение и приведение к стандартам питьевой воды, а платить за электроэнергию водоканалы будут по остаточному принципу. Неуплата может привести к тому, что их начнут отключать", - отметил Рабошук.

Эксперт добавил, что все же рассчитывает на введение в Украине тарифов, которые будут покрывать все расходы водоканалов.

Если же тарифы останутся ниже экономически обоснованного уровня, то разницу необходимо будет покрывать при помощи государственного бюджета, подчеркнул Рабошук.

Тарифы на воду в Украине

Напомним, на прошлой неделе Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, решила повысить тарифы на воду в Украине в среднем на 32% уже с июля.

Но президент Владимир Зеленский после этого подчеркнул, что подобное решение является позорным и непрофессиональным.

Сегодня, 3 июня, НКРЭКУ решила отменить свое решение о повышении тарифов из-за позиции главы украинского государства.

Более детально о попытке поднять тариф на воду в Украине можете узнать в материале РБК-Украина.