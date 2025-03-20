Скасування імпортного ПДВ критично важливе для будівництва вітроелектростанцій, - інвестори

"Галузь вітроенергетики, на відміну від інших ВДЕ-енерготехнологій, залишається єдиним напрямком енергетики, позбавленим податкових пільг на імпорт обладнання", - заявив Конеченков.

За його словами, парламент у липні 2024 року скасував потребу сплачувати ввізне мито та ПДВ при імпорті багатьох видів енергетичного обладнання, окрім того, яке потрібне для вітроенергетики.

"Інвестори очікували, що ця перепона в умовах літніх відключень електроенергії швидко вирішиться, але цього не сталося", - зазначив голова правління УВЕА.

Він нагадав, що майже одразу в липні минулого року, нардепи зареєстрували законопроєкт №11455, який би також розширив пільгу по сплаті імпортного мита та ПДВ при ввезенні компонентів для ВЕС, однак до сесійної зали він поки й не дійшов.

"В питанні пільг на імпорт обладнання для відбудови енергетики важливо розуміти, що це також не призводить до жодних втрат бюджетних надходжень, з яких фінансується наше військо. Адже імпортне ПДВ спочатку сплачується в бюджет при ввезенні обладнання в країну, але потім цей ПДВ держава з того ж держбюджету через деякий час повертає", - пояснив Конеченков.

Він розповів, що поточні податкові пільги для всіх інших видів енергообладнання діють до кінця 2025 року. Позитивним результатом звільнення від імпортного мита і ПДВ на імпортоване обладнання є активізація будівництва сонячних електростанцій, систем зберігання енергії та газопоршневих станцій.

Раніше аналітикиня ринку електроенергії ExPro Consulting Дарія Орлова заявляла, що держава має вдосконалити механізм залучення інвесторів в будівництво зелених електростанцій, а також завершити вирішення боргових проблем, щоб це спонукало їх до активної реалізації проєктів в Україні.