Отмена импортного НДС критически важна для строительства ветроэлектростанций, - инвесторы

"Отрасль ветроэнергетики, в отличие от других ВИЭ-энерготехнологий, остается единственным направлением энергетики, лишенным налоговых льгот на импорт оборудования", - заявил Конеченков.

По его словам, парламент в июле 2024 года отменил необходимость платить ввозную пошлину и НДС при импорте многих видов энергетического оборудования, кроме того, которое нужно для ветроэнергетики.

"Инвесторы ожидали, что эта преграда в условиях летних отключений электроэнергии быстро решится, но этого не произошло", - отметил председатель правления УВЭА.

Он напомнил, что почти сразу в июле прошлого года, нардепы зарегистрировали законопроект №11455, который бы также расширил льготу по уплате импортной пошлины и НДС при ввозе компонентов для ВЭС, однако в сессионный зал он пока и не дошел.

"В вопросе льгот на импорт оборудования для восстановления энергетики важно понимать, что это также не приводит ни к каким потерям бюджетных поступлений, из которых финансируется наше войско. Ведь импортный НДС сначала уплачивается в бюджет при ввозе оборудования в страну, но потом этот НДС государство из того же госбюджета через некоторое время возвращает", - пояснил Конеченков.

Он рассказал, что текущие налоговые льготы для всех остальных видов энергооборудования действуют до конца 2025 года. Положительным результатом освобождения от импортной пошлины и НДС на импортируемое оборудование является активизация строительства солнечных электростанций, систем хранения энергии и газопоршневых станций.

Ранее аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова заявляла, что государство должно усовершенствовать механизм привлечения инвесторов в строительство зеленых электростанций, а также завершить решение долговых проблем, чтобы это побудило их к активной реализации проектов в Украине.