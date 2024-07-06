Скасування графіків відключення продовжили ще на годину

Графіки відключення світла в Україні 6 липня 2024 року не застосовуватимуться до 16:00. Таким чином сьогодні українці будуть зі світлом ще на годину довше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.
"За вказівкою "Укренерго" графіки відключень не застосовуватимуться до 16:00. Причини: зменшення споживання у вихідний день та збільшення вироблення сонячних електростанцій", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, раніше в "Укренерго" заявили, що графіки не застосовуватимуться з 10:00 до 15:00.
До цього очікувалися графіки протягом усієї суботи. Також попереджали, що у Києві та низці областей можливі відключення навіть у світло-сірій зоні.
З 9 по 24 липня у кожній області в один із днів не буде обмежень. Це необхідно, щоб виміряти фактичне споживання та спрогнозувати режим роботи енергосистеми.
Якщо не буде масованих атак, дні зі світлом розподілять так:
З рештою розкладу можна ознайомитися за посиланням.
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