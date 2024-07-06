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Отмену графиков отключения продлили еще на час

Фото: графики отключения света не будут применяться до 16:00 (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Графики отключения света в Украине 6 июля 2024 года не будут применяться до 16:00. Таким образом, сегодня украинцы будут со светом еще на час дольше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

"По указанию "Укрэнерго" графики отключений не будут применяться до 16:00. Причины: уменьшение потребления в выходной день и увеличение выработки солнечных электростанций", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее в "Укрэнерго" заявили, что графики не будут применяться с 10:00 до 15:00.

До этого ожидались графики в течение всей субботы. Также предупреждали, что в Киеве и ряде областей возможны отключения даже в светло-серой зоне.

День без отключений

С 9 по 24 июля в каждой области в один из дней не будет ограничений. Это необходимо, чтобы измерить фактическое потребление и спрогнозировать режим работы энергосистемы.

Если не будет массированных атак, дни со светом распределят так:

  • 9 июля - Днепропетровская область
  • 10 июля - Киев
  • 11 июля - Киевская, Хмельницкая области
  • 12 июля - Донецкая, Черниговская, Одесская области

С остальным расписанием можно ознакомиться по ссылке.

 

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ДТЭКУкрэнергоГрафик отключения света