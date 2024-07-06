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Скасування графіків відключення продовжили ще на годину

Київ, Субота 06 липня 2024 12:34
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Скасування графіків відключення продовжили ще на годину Фото: графіки відключення світла не будуть застосовуватись до 16:00 (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Графіки відключення світла в Україні 6 липня 2024 року не застосовуватимуться до 16:00. Таким чином сьогодні українці будуть зі світлом ще на годину довше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

"За вказівкою "Укренерго" графіки відключень не застосовуватимуться до 16:00. Причини: зменшення споживання у вихідний день та збільшення вироблення сонячних електростанцій", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, раніше в "Укренерго" заявили, що графіки не застосовуватимуться з 10:00 до 15:00.

До цього очікувалися графіки протягом усієї суботи. Також попереджали, що у Києві та низці областей можливі відключення навіть у світло-сірій зоні.

День без вимкнень

З 9 по 24 липня у кожній області в один із днів не буде обмежень. Це необхідно, щоб виміряти фактичне споживання та спрогнозувати режим роботи енергосистеми.

Якщо не буде масованих атак, дні зі світлом розподілять так:

  • 9 липня - Дніпропетровська область
  • 10 липня - Київ
  • 11 липня - Київська, Хмельницька області
  • 12 липня - Донецька, Чернігівська, Одеська області

З рештою розкладу можна ознайомитися за посиланням.

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ДТЕК Укренерго Графік відключення світла
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