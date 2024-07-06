Отмену графиков отключения продлили еще на час
Графики отключения света в Украине 6 июля 2024 года не будут применяться до 16:00. Таким образом, сегодня украинцы будут со светом еще на час дольше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.
"По указанию "Укрэнерго" графики отключений не будут применяться до 16:00. Причины: уменьшение потребления в выходной день и увеличение выработки солнечных электростанций", - говорится в сообщении.
Отметим, ранее в "Укрэнерго" заявили, что графики не будут применяться с 10:00 до 15:00.
До этого ожидались графики в течение всей субботы. Также предупреждали, что в Киеве и ряде областей возможны отключения даже в светло-серой зоне.
День без отключений
С 9 по 24 июля в каждой области в один из дней не будет ограничений. Это необходимо, чтобы измерить фактическое потребление и спрогнозировать режим работы энергосистемы.
Если не будет массированных атак, дни со светом распределят так:
- 9 июля - Днепропетровская область
- 10 июля - Киев
- 11 июля - Киевская, Хмельницкая области
- 12 июля - Донецкая, Черниговская, Одесская области
С остальным расписанием можно ознакомиться по ссылке.
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