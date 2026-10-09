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Скасування авіарейсів у Росії зросло вдвічі через атаки дронів

16:28 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: колапс у російському аеропорту (Getty Images)

Атаки українських дронів призвели до щоденних затримок і скасування авіарейсів у Росії. Ці цифри зросли удвічі в порівнянні з минулим роком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Щоденний план "Ковер"

У січні - вересні 2026 року частота скасування регулярних пасажирських рейсів у Росії зросла вдвічі на тлі ударів українських безпілотників. А кількість тривалих затримок збільшилася в середньому в 2,2 рази, пише видання.

Компанія "АльфаСтрахування" відстежує рейси 30 великих російських та близько 60 іноземних авіакомпаній, на які припадає близько 97% пасажиропотоку в Росії.

У 2026 році понад три години чекали вильоту понад 7,6 мільйонів осіб - у 2,5 раза більше, ніж 2025-го.

Скільки чекають росіяни

Загалом відомо про такі цифри затримки авіарейсів за січень-вересень 2026 року:

  • кількість рейсів із затримкою понад годину зросла в 1,7 рази на рік - до 128 тисяч;
  • у два рази частіше або в 77 тисячі випадках пасажири чекали вильоту не менше двох годин;
  • кількість затримок тривалістю від трьох годин збільшилася в 2,2 рази, до 51 тисячі;
  • від чотирьох годин - 2,4 рази, до 36 тисяч.

Частка вильотів із запізненням не більше ніж на 15 хвилин знизилася з 57% до 52%.

В "АльфаСтрахування" пов'язують погіршення показників з обмеженнями роботи аеропортів через погрози атак українських безпілотників.

З кінця квітня план "Ковер" запроваджується у південних та центральних регіонах Росії майже щодня.

Крім "Ковра" та метеоумов, серед причин затримок та скасування Росавіація також називає несправність літаків.

Раніше РБК-Україна писало, що 20 вересня у Москві затримали або скасували понад 400 рейсів на тлі найбільшої, за заявами російської влади, атаки українських дронів на регіон.

Крім того, у ключових аеропортах Москви - "Внуково" та "Шереметьєво"- відмінили та затримали понад 120 авіарейсів через масовану атаку дронів 3 вересня.

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Російська ФедераціяАеропортДрони