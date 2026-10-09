Скасування авіарейсів у Росії зросло вдвічі через атаки дронів

Атаки українських дронів призвели до щоденних затримок і скасування авіарейсів у Росії. Ці цифри зросли удвічі в порівнянні з минулим роком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
У січні - вересні 2026 року частота скасування регулярних пасажирських рейсів у Росії зросла вдвічі на тлі ударів українських безпілотників. А кількість тривалих затримок збільшилася в середньому в 2,2 рази, пише видання.
Компанія "АльфаСтрахування" відстежує рейси 30 великих російських та близько 60 іноземних авіакомпаній, на які припадає близько 97% пасажиропотоку в Росії.
У 2026 році понад три години чекали вильоту понад 7,6 мільйонів осіб - у 2,5 раза більше, ніж 2025-го.
Загалом відомо про такі цифри затримки авіарейсів за січень-вересень 2026 року:
Частка вильотів із запізненням не більше ніж на 15 хвилин знизилася з 57% до 52%.
В "АльфаСтрахування" пов'язують погіршення показників з обмеженнями роботи аеропортів через погрози атак українських безпілотників.
З кінця квітня план "Ковер" запроваджується у південних та центральних регіонах Росії майже щодня.
Крім "Ковра" та метеоумов, серед причин затримок та скасування Росавіація також називає несправність літаків.
Раніше РБК-Україна писало, що 20 вересня у Москві затримали або скасували понад 400 рейсів на тлі найбільшої, за заявами російської влади, атаки українських дронів на регіон.
Крім того, у ключових аеропортах Москви - "Внуково" та "Шереметьєво"- відмінили та затримали понад 120 авіарейсів через масовану атаку дронів 3 вересня.