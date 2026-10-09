Скасування авіарейсів у Росії зросло вдвічі через атаки дронів

Щоденний план "Ковер"

У січні - вересні 2026 року частота скасування регулярних пасажирських рейсів у Росії зросла вдвічі на тлі ударів українських безпілотників. А кількість тривалих затримок збільшилася в середньому в 2,2 рази, пише видання.

Компанія "АльфаСтрахування" відстежує рейси 30 великих російських та близько 60 іноземних авіакомпаній, на які припадає близько 97% пасажиропотоку в Росії.

У 2026 році понад три години чекали вильоту понад 7,6 мільйонів осіб - у 2,5 раза більше, ніж 2025-го.

Скільки чекають росіяни

Загалом відомо про такі цифри затримки авіарейсів за січень-вересень 2026 року:

кількість рейсів із затримкою понад годину зросла в 1,7 рази на рік - до 128 тисяч;

у два рази частіше або в 77 тисячі випадках пасажири чекали вильоту не менше двох годин;

кількість затримок тривалістю від трьох годин збільшилася в 2,2 рази, до 51 тисячі;

від чотирьох годин - 2,4 рази, до 36 тисяч.

Частка вильотів із запізненням не більше ніж на 15 хвилин знизилася з 57% до 52%.

В "АльфаСтрахування" пов'язують погіршення показників з обмеженнями роботи аеропортів через погрози атак українських безпілотників.

З кінця квітня план "Ковер" запроваджується у південних та центральних регіонах Росії майже щодня.

Крім "Ковра" та метеоумов, серед причин затримок та скасування Росавіація також називає несправність літаків.