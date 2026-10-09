Отмена авиарейсов в России возросла вдвое из-за атак дронов

Атаки украинских дронов привели к ежедневным задержкам и отменам авиарейсов в России. Эти цифры возросли вдвое по сравнению с прошлым годом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
В январе-сентябре 2026 года частота отмены регулярных пассажирских рейсов в России возросла вдвое на фоне ударов украинских беспилотников. А количество продолжительных задержек увеличилось в среднем в 2,2 раза, пишет издание.
Компания "АльфаСтрахование" отслеживает рейсы 30 крупных российских и около 60 иностранных авиакомпаний, на которые приходится около 97% пассажиропотока в России.
В 2026 году более трех часов ждали вылета более 7,6 миллионов человек - в 2,5 раза больше, чем в 2025-м.
В целом известно о таких цифрах задержки авиарейсов за январь-сентябрь 2026 года:
Доля вылета с опозданием не более чем на 15 минут снизилась с 57% до 52%.
В "АльфаСтраховании" связывают ухудшение показателей с ограничениями работы аэропортов из-за угроз атак украинских беспилотников.
С конца апреля план "Ковер" вводится в южных и центральных регионах России почти каждый день.
Кроме "Ковра" и метеоусловий среди причин задержек и отмены Росавиация также называет неисправность самолетов.
Ранее РБК-Украина писало, что 20 сентября в Москве задержали или отменили более 400 рейсов на фоне крупнейшей, по заявлениям российских властей, атаки украинских дронов на регион.
Кроме того, в ключевых аэропортах Москвы - "Внуково" и "Шереметьево" - отменили и задержали более 120 авиарейсов из-за массированной атаки дронов 3 сентября.