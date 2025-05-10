Скаржиться на Путіна і "дивується" ударам по дітях. ЗМІ дізналися про настрої Трампа

За словами присутніх минулого тижня у своєму клубі у Флориді, виступаючи перед групою провідних донорів, Трамп назвав припинення війни Росії проти України "зростаючим розчаруванням, яке не дає йому спати ночами".

За словами одного з присутніх, за словами Трампа, з главою Кремля Володимиром Путіним було особливо важко вести переговори, і він хотів "отримати все цілком", маючи на увазі Україну.

Його слова прозвучали у відповідь на запитання одного зі спонсорів про те, що його найбільше турбує у зовнішній політиці.

"Однак після 100 днів другого терміну, коли жоден із конфліктів - ні війна в Україні, ні в Секторі Гази, не наблизився до вирішення, переговори про припинення ядерної програми Ірану зайшли в глухий кут, а торгова війна загострює стосунки із союзниками, Трамп виявив, що розв'язувати світові проблеми складніше, ніж він думав", - зазначають журналісти.

"Блиск і театральність відіграють свою роль у дипломатичних актах, але також важливими є деталі та важка робота", - каже Ден Баєр, колишній посол в адміністрації Обами, який зараз працює у Фонді Карнегі за міжнародний мир у Вашингтоні.

Прессекретарка Білого дому Анна Келлі заявила, що Трамп і його команда були "сфокусовані на тому, щоб забезпечити мир в усьому світі та завадити поганим гравцям завдавати шкоди американцям і нашим союзникам".

"Їхній підхід виявився успішним - хутисти погодилися на припинення вогню, 47 американців, затриманих за кордоном, повернулися додому, країни НАТО збільшують витрати на оборону, Китай стримується, а ми як ніколи близькі до миру в російсько-українській війні", - сказала вона.

Путін не хоче припиняти війну проти України

Останніми тижнями Трамп у приватному порядку говорив радникам, що Путін не хоче припиняти війну і що обидві сторони відмовляються йти на компроміс.

Трамп також запитував радників, чи вважають вони, що Путін змінився з часу останнього перебування Трампа на посаді, і "висловлював здивування з приводу деяких військових кроків Путіна, включно з бомбардуванням районів із дітьми", за словами людей, знайомих із цими висловлюваннями.

Раніше цього року Трамп заявив, що, на його думку, Київ буде складніше переконати, ніж Росію, якщо тільки умови угоди не будуть умовами України, що призвело "до бойового зіткнення в Овальному кабінеті" з президентом України Володимиром Зеленським у прямому телеефірі.

Зовсім нещодавно високопоставлені чиновники адміністрації Трампа визнали, що Росія залишається головною перешкодою, відмовляючись погодитися на безумовне 30-денне припинення вогню, яке вже підтримав Київ, і замість цього домагаючись від України додаткових поступок.

"Я б не сказав, що росіяни не зацікавлені в припиненні конфлікту. Ми вважаємо, що вони просять занадто багато", - заявив віце-президент Джей Ді Венс на заході Мюнхенського безпекового форуму у Вашингтоні в середу.

Скарги Кремля на Келлога

Ранні плани Трампа щодо врегулювання війни також були порушені протягом кількох тижнів. Росія поскаржилася на першого посланця Трампа по Україні Кіта Келлога через те, що дочка відставного генерала підтримує Київ.

Тоді Трамп велів Келлогу говорити тільки з українцями, а на його місце призначив Стіва Віткоффа, свого давнього друга, який обіймав посаду посланника з Близького Сходу. Келлогг і його команда стверджують, що "дипломат був ефективний у тому, щоб змусити Київ прийняти мирний процес Трампа".

Віткофф, як пише видання, неодноразово змушував обидві сторони прийняти умови, які їх не влаштовували.

"Тепер Віткофф сказав іншим, що він просто хоче посадити обидві сторони за стіл переговорів, що йому поки не вдається зробити. Інші американські чиновники також припустили, що Трамп може вважати свою роботу виконаною, якщо він змусить росіян і українців почати серйозні прямі переговори", - зазначають журналісти.

При цьому, що станеться після цього, залежатиме від них, що дасть змогу США зосередитися на інших пріоритетах, сказали виданню чиновники.