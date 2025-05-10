Жалуется на Путина и "удивляется" ударам по детям. СМИ узнали о настроениях Трампа

По словам присутствовавших на прошлой неделе в своем клубе во Флориде, выступая перед группой ведущих доноров, Трамп назвал прекращение войны России против Украины "растущим разочарованием, которое не дает ему спать по ночам".

По словам одного из присутствующих, по словам Трампа, с главой Кремля Владимиром Путиным было особенно трудно вести переговоры, и он хотел "получить все целиком", имея в виду Украину.

Его слова прозвучали в ответ на вопрос одного из спонсоров о том, что его больше всего беспокоит во внешней политике.

"Однако по прошествии 100 дней второго срока, когда ни один из конфликтов - ни война в Украине, ни в Секторе Газа, не приблизился к разрешению, переговоры о прекращении ядерной программы Ирана зашли в тупик, а торговая война обостряет отношения с союзниками, Трамп обнаружил, что решать мировые проблемы сложнее, чем он думал", - отмечают журналисты.

"Блеск и театральность играют свою роль в дипломатических актах, но также важны детали и тяжелая работа", - говорит Дэн Баер, бывший посол в администрации Обамы, который сейчас работает в Фонде Карнеги за международный мир в Вашингтоне.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что Трамп и его команда были "сфокусированы на том, чтобы обеспечить мир во всем мире и помешать плохим игрокам причинять вред американцам и нашим союзникам".

"Их подход оказался успешным - хутисты согласились на прекращение огня, 47 американцев, задержанных за рубежом, вернулись домой, страны НАТО увеличивают расходы на оборону, Китай сдерживается, а мы как никогда близки к миру в российско-украинской войне", - сказала она.

Путин не хочет прекращать войну против Украины

В последние недели Трамп в частном порядке говорил советникам, что Путин не хочет прекращать войну и что обе стороны отказываются идти на компромисс.

Трамп также спрашивал советников, считают ли они, что Путин изменился со времени последнего пребывания Трампа в должности, и "выражал удивление по поводу некоторых военных шагов Путина, включая бомбардировки районов с детьми", по словам людей, знакомых с этими высказываниями.

Ранее в этом году Трамп заявил, что, по его мнению, Киев будет сложнее убедить, чем Россию, если только условия сделки не будут условиями Украины, что привело "к боевому столкновению в Овальном кабинете" с президентом Украины Владимиром Зеленским в прямом телеэфире.

Совсем недавно высокопоставленные чиновники администрации Трампа признали, что Россия остается главным препятствием, отказываясь согласиться на безусловное 30-дневное прекращение огня, которое уже поддержал Киев, и вместо этого добиваясь от Украины дополнительных уступок.

"Я бы не сказал, что русские не заинтересованы в прекращении конфликта. Мы считаем, что они просят слишком многого", - заявил вице-президент Джей Ди Вэнс на мероприятии Мюнхенского форума по безопасности в Вашингтоне в среду.

Жалобы Кремля на Келлога

Ранние планы Трампа по урегулированию войны также были нарушены в течение нескольких недель. Россия пожаловалась на первого посланника Трампа по Украине Кита Келлога из-за того, что дочь отставного генерала поддерживает Киев.

Тогда Трамп велел Келлогу говорить только с украинцами, а на его место назначил Стива Уиткоффа, своего давнего друга, занимавшего пост посланника по Ближнему Востоку. Келлогг и его команда утверждают, что "дипломат был эффективен в том, чтобы заставить Киев принять мирный процесс Трампа".

Уиткофф, как пишет издание, неоднократно заставлял обе стороны принять условия, которые их не устраивали.

"Теперь Уиткофф сказал другим, что он просто хочет усадить обе стороны за стол переговоров, что ему пока не удается сделать. Другие американские чиновники также предположили, что Трамп может считать свою работу выполненной, если он заставит русских и украинцев начать серьезные прямые переговоры", - отмечают журналисты.

При этом, что произойдет после этого, будет зависеть от них, что позволит США сосредоточиться на других приоритетах, сказали изданию чиновники.