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Скаржиться, але готовий чекати. Путін знову заговорив про перемовини з Україною

Фото: Президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Президент РФ Володимир Путін скаржиться, що Україна не хоче вести "мирні" перемовини. Водночас він готовий чекати на згоду Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву російського диктатора, зробленк під час пресконференції у Сочі.

Керівник Кремля побідкався, бо мовляв Росія про щось домовилась з українською делегацією у Стамбулі, а потім "результати цих перемовин викинули в кошик".

"А зараз взагалі самі собі заборонили з нами про щось говорити. Ну, як ми можемо зараз обговорювати можливі домовленості, якщо з того боку немає навіть бажання з нами розмовляти. Ну, ми почекаємо", - сказав Путін.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія висуває власні загарбницькі умови. Саме тому Україна не може сісти за стіл переговорів.

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Війна Росії проти України