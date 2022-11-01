Скаржиться, але готовий чекати. Путін знову заговорив про перемовини з Україною

Президент РФ Володимир Путін скаржиться, що Україна не хоче вести "мирні" перемовини. Водночас він готовий чекати на згоду Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву російського диктатора, зробленк під час пресконференції у Сочі.
Керівник Кремля побідкався, бо мовляв Росія про щось домовилась з українською делегацією у Стамбулі, а потім "результати цих перемовин викинули в кошик".
"А зараз взагалі самі собі заборонили з нами про щось говорити. Ну, як ми можемо зараз обговорювати можливі домовленості, якщо з того боку немає навіть бажання з нами розмовляти. Ну, ми почекаємо", - сказав Путін.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія висуває власні загарбницькі умови. Саме тому Україна не може сісти за стіл переговорів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.