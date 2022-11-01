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Жалуется, но готов ждать. Путин снова заговорил о переговорах с Украиной

Фото: Президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Президент РФ Владимир Путин жалуется, что Украина не хочет вести "мирные" переговоры. В то же время он готов ждать согласия Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора, сделанное во время пресс-конференции в Сочи.

Руководитель Кремля пожаловался, потому что мол Россия о чем-то договорилась с украинской делегацией в Стамбуле, а затем "результаты этих переговоров выбросили в корзину".

"А сейчас вообще сами себе запретили с нами о чем-то говорить. Ну как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать. Ну, мы подождем", - сказал Путин.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия выдвигает собственные захватнические условия. Именно поэтому Украина не может сесть за стол переговоров.

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