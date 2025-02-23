Скарбник Австралії вирушить до Вашинтона, щоб домогтися скасування мит від США

У неділю, 23 лютого, головний скарбник Австралії Джим Чалмерс вирушить з візитом до Вашингтона. Він планує зустрінеться з міністром фінансів США Скоттом, щоб обговорити питання торгівлі, тарифів, і домогтися скасування мит на сталь і алюміній.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як пише видання, ця поїздка має вирішальне значення для прем'єр-міністра Австралії Ентоні Албанізі та його лівоцентристського уряду, який вимушений провести вибори протягом наступних трьох місяців та пасе задніх в останніх опитуваннях громадської думки.
Прем'єр Австралії перебуває під значним тиском з боку австралійських законодавців та бізнес-лідерів, які вимагають забезпечити звільнення від тарифів після того, як тривалі перемовини під час першого терміну Трампа допомогли Австралії уникнути подібних торговельних бар'єрів.
"Торгівля і тарифи будуть частиною розмови, але не всією розмовою", - сказав Чалмерс.
Він планує зустрітися з Бессентом і висвітлити сфери економічного партнерства, включно з великими інвестиціями в США австралійської пенсійної індустрії вартістю 2,6 трильйона доларів. Як відомо, великі австралійські фонди інвестують приблизно один із п'яти доларів пенсійних заощаджень своїх членів у США,
Нагадаємо, що Трамп запровадив 25% мито на імпорт сталі та алюмінію для всіх країн, рішення набуде чинності 12 березня.
Однак президент США зазначив, що може розглянути можливість зробити виняток для Австралії з огляду на імпорт літаків американського виробництва. Пізніше старший торговий радник президента США Пітер Наварро заявив, що Австралія "вбиває" ринок алюмінію Сполучених Штатів.
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