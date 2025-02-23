Скарбник Австралії вирушить до Вашинтона, щоб домогтися скасування мит від США

Як пише видання, ця поїздка має вирішальне значення для прем'єр-міністра Австралії Ентоні Албанізі та його лівоцентристського уряду, який вимушений провести вибори протягом наступних трьох місяців та пасе задніх в останніх опитуваннях громадської думки.

Прем'єр Австралії перебуває під значним тиском з боку австралійських законодавців та бізнес-лідерів, які вимагають забезпечити звільнення від тарифів після того, як тривалі перемовини під час першого терміну Трампа допомогли Австралії уникнути подібних торговельних бар'єрів.

"Торгівля і тарифи будуть частиною розмови, але не всією розмовою", - сказав Чалмерс.

Він планує зустрітися з Бессентом і висвітлити сфери економічного партнерства, включно з великими інвестиціями в США австралійської пенсійної індустрії вартістю 2,6 трильйона доларів. Як відомо, великі австралійські фонди інвестують приблизно один із п'яти доларів пенсійних заощаджень своїх членів у США,