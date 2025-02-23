Казначей Австралии отправится в Вашинтон, чтобы добиться отмены пошлин от США

Как пишет издание, данная поездка имеет решающее значение для премьер-министра Австралии Энтони Албанизи и его левоцентристского правительства, которое вынуждено провести выборы в течение следующих трех месяцев и отстает в последних опросах общественного мнения.

Премьер Автстралии находится под значительным давлением со стороны австралийских законодателей и бизнес-лидеров, которые требуют обеспечить освобождение от тарифов после того, как длительные переговоры во время первого срока Трампа помогли Австралии избежать подобных торговых барьеров.

"Торговля и тарифы будут частью разговора, но не всем разговором", - сказал Чалмерс.

Он планирует встретиться с Бессентом и осветить сферы экономического партнерства, включая крупные инвестиции в США австралийской пенсионной индустрии стоимостью 2,6 триллиона долларов. Как известно, крупные австралийские фонды инвестируют примерно один из пяти долларов пенсионных сбережений своих членов в США,