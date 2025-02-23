Скарбник Австралії вирушить до Вашинтона, щоб домогтися скасування мит від США

У неділю, 23 лютого, головний скарбник Австралії Джим Чалмерс вирушить з візитом до Вашингтона. Він планує зустрінеться з міністром фінансів США Скоттом, щоб обговорити питання торгівлі, тарифів, і домогтися скасування мит на сталь і алюміній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як пише видання, ця поїздка має вирішальне значення для прем'єр-міністра Австралії Ентоні Албанізі та його лівоцентристського уряду, який вимушений провести вибори протягом наступних трьох місяців та пасе задніх в останніх опитуваннях громадської думки.

Прем'єр Австралії перебуває під значним тиском з боку австралійських законодавців та бізнес-лідерів, які вимагають забезпечити звільнення від тарифів після того, як тривалі перемовини під час першого терміну Трампа допомогли Австралії уникнути подібних торговельних бар'єрів.

"Торгівля і тарифи будуть частиною розмови, але не всією розмовою", - сказав Чалмерс.