Казначей Австралии отправится в Вашинтон, чтобы добиться отмены пошлин от США

В воскресенье, 23 февраля, главный казначей Австралии Джим Чалмерс отправится с визитом в Вашингтон. Он планирует встретится с министром финансов США Скоттом, чтобы обсудить вопросы торговли, тарифов, и добиться отмены пошлин на сталь и алюминий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как пишет издание, данная поездка имеет решающее значение для премьер-министра Австралии Энтони Албанизи и его левоцентристского правительства, которое вынуждено провести выборы в течение следующих трех месяцев и отстает в последних опросах общественного мнения.

Премьер Автстралии находится под значительным давлением со стороны австралийских законодателей и бизнес-лидеров, которые требуют обеспечить освобождение от тарифов после того, как длительные переговоры во время первого срока Трампа помогли Австралии избежать подобных торговых барьеров.

"Торговля и тарифы будут частью разговора, но не всем разговором", - сказал Чалмерс.