Казначей Австралии отправится в Вашинтон, чтобы добиться отмены пошлин от США
В воскресенье, 23 февраля, главный казначей Австралии Джим Чалмерс отправится с визитом в Вашингтон. Он планирует встретится с министром финансов США Скоттом, чтобы обсудить вопросы торговли, тарифов, и добиться отмены пошлин на сталь и алюминий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как пишет издание, данная поездка имеет решающее значение для премьер-министра Австралии Энтони Албанизи и его левоцентристского правительства, которое вынуждено провести выборы в течение следующих трех месяцев и отстает в последних опросах общественного мнения.
Премьер Автстралии находится под значительным давлением со стороны австралийских законодателей и бизнес-лидеров, которые требуют обеспечить освобождение от тарифов после того, как длительные переговоры во время первого срока Трампа помогли Австралии избежать подобных торговых барьеров.
"Торговля и тарифы будут частью разговора, но не всем разговором", - сказал Чалмерс.
Он планирует встретиться с Бессентом и осветить сферы экономического партнерства, включая крупные инвестиции в США австралийской пенсионной индустрии стоимостью 2,6 триллиона долларов. Как известно, крупные австралийские фонды инвестируют примерно один из пяти долларов пенсионных сбережений своих членов в США,
Напомним, что Трамп ввел 25% пошлину на импорт стали и алюминия для всех стран, решение вступит в силу 12 марта.
Однако президент США отметил, что может рассмотреть возможность сделать исключения для Австралии, учитывая импорт самолетов американского производства. Позже старший торговый советник президента США Питер Наварро заявил, что Австралия "убивает" рынок алюминия Соединенных Штатов.
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