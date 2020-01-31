Скандинавские страны планируют ввести общую электронную ID-карту

В Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии и Исландии планируют ввести общую электронную ID-карту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Сообщается, что министр юстиции Финляндии Анна-Майя Хенрикссон и министр по делам сотрудничества со странами Северной Европы Томас Блумквист настаивают на скорейшем внедрении электронной карты личности для пяти стран северной Европы.

Отметим, изначально внедрить общие ID-карты скандинавским странам рекомендовал Северный совет в 2017 году.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Кабинет министров Украины разрешил использовать электронные водительские права для внутренних путешествий. Для удостоверения личности при внутренних путешествиях по Украине самолетом или поездом можно будет использовать е-удостоверение водителя в мобильном приложении "ДіЯ" вместо паспорта.

Также сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение о введении электронных ученических и студенческих билетов в следующем учебном году. Они будут введены в 2020-2021 году. Электронные студенческие билеты будут доступны в приложении "Дія".