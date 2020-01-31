Скандинавські країни планують ввести загальну електронну ID-карту

У Фінляндії, Швеції, Данії, Норвегії та Ісландії планують ввести загальну електронну ID-карту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Повідомляється, що міністр юстиції Фінляндії Анна-Майя Хенрікссон і міністр у справах співробітництва з країнами Північної Європи Томас Блумквіст наполягають на якнайшвидшому запровадженні електронної карти особистості для п'яти країн північної Європи.

Зазначимо, спочатку запровадити загальні ID-карти скандинавським країнам рекомендував Північний рада у 2017 році.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України разрешил використовувати електронні водійські права для внутрішніх подорожей. Для посвідчення особи при внутрішніх подорожах по Україні літаком або потягом можна буде використовувати е-посвідчення водія в мобільному додатку "ДіЯ" замість паспорта.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів України прийняв рішення про введення електронних учнівських та студентських квитків у наступному навчальному році. Вони будуть введені в 2020-2021 році. Електронні студентські квитки будуть доступні в додатку "Дія".