Скандинавські й балтійські країни готують нові пакети підтримки для України
Вісім скандинавських і балтійських країн анонсували нові пакети допомоги та різноманітні ініціативи на підтримку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова у Facebook.
Під час свого візиту до Данії Умєров взяв участь у засіданні Nordic Baltic 8, де зібралися міністри оборони Норвегії, Ісландії, Данії, Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії та Литви.
За словами Умєрова, на засіданні кожна з країн представила свій план подальшої підтримки України.
"Швеція готує новий великий пакет військової допомоги, включно з посиленням нашої ППО. Важливо, що поставки мають відбутися вже цього року", - зазначив глава Міноборони.
Норвегія виділяє один із найбільших бюджетів допомоги - 7,8 млрд євро у 2025 році. Кошти можуть бути спрямовані на посилення спроможностей України на морі та ППО. Також Норвегія підтримує підготовку військових у межах "Нордично-Балтійської бригади" та інвестує в український оборонно-промисловий комплекс (ОПК).
"Литва працює над зміцненням нашого ППО, інвестиціями в ОПК та внесками в "чеську ініціативу". Артилерійські снаряди залишаються в пріоритеті", - додав Умєров.
Латвія зосереджена на оснащенні українських підрозділів, постачанні снарядів та співпраці в сфері ОПК України, розповів міністр.
"Ісландія бере участь в інвестиціях у наш ОПК у межах "данської моделі" та допомагає готувати "Нордично-Балтійську бригаду". Фінляндія працює над постачанням артилерійських снарядів та готує новий пакет допомоги", - заявив Умєров.
Окрім того, Естонія готує нові поставки снарядів та готова долучитися до підготовки "Нордично-Балтійської бригади". А Данія розглядає додаткові інвестиції в український ОПК.
"Нордичні та балтійські країни залишаються одними з найвідданіших наших союзників. Вони не лише нарощують військову допомогу, а й активно підтримують розвиток нашої оборонної промисловості", - підкреслив міністр.
Допомога Україні від партнерів
Нагадаємо, раніше Умєров повідомив, що Нідерланди виділять 700 мільйонів євро на дрони.
Також стало відомо, що у Німеччині сформували пакет військової допомоги Україні на суму близько 3 млрд євро. Наразі обговорюється його швидке фінансування.
Тим часом Польща розпочала надавати Україні 46-й пакет допомоги на 200 млн євро.
Крім того, Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) повідомили, що підпишуть гарантійну угоду на 1,95 млрд євро.