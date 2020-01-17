Скандальный нардеп Иванисов не намерен отказываться от мандата

Фото: Роман Иванисов (facebook.com/sluganarodu.ivanisov)

Депутат заявил, что вскоре будут опубликованы доказательства того, что информация против него является информационной атакой

Бывший депутат от фракции "Слуга народа", а ныне внефракционный народный депутат Роман Иванисов не намерен отказываться от мандата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, он никого не вводил в заблуждение о своей погашенной судимости.

"Отказываться мандат не собираюсь. А почему я должен отказываться? Я никого в заблуждение не вводил. Смотрите, приедут люди (мы ждем специалистов). Я фейки не комментирую. Это все фейк", - заявил Иванисов.

На замечание журналистов на то, что он еще в ноябре 2019 года обещал предоставить "достоверные доказательства того, что это спланированная информационная атака", Иванисов заявил, что вскоре все доказательства будут обнародованы.

"Все доказательства вы увидите. Сейчас высококвалифицированные специалисты отработают и вы все увидите. Ну я же вам дать не называл", - заявил нардеп.

При этом депутат так и не смог назвать вуз, где получил высшее образование, а также объяснить детали дела с изнасилованием.

"Это все заказная информация. Вы все увидите, когда я опубликую всю информацию. Я вам лично сообщу в первую очередь", - сказал депутат.

Напомним, Иванисов, который на фоне скандала вышел из фракции "Слуга народа", не сможет вернуться обратно.

Скандал с нардепом разгорелся в ноябре 2019 года после того, как стало известно, что в 90-е он был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы, однако отбыл не весь срок, так как был помилован указом тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы. На внеочередных выборах в парламент баллотировался в 153 округе в Ровенской области от партии "Слуга народа".