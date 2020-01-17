ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Скандальний нардеп Іванісов не має наміру відмовлятися від мандата

Новини » Політика     17.01.2020 - 19:05
Скандальний нардеп Іванісов не має наміру відмовлятися від мандата
Фото: Роман Іванісов (facebook.com/sluganarodu.ivanisov)

Депутат заявив, що незабаром будуть опубліковані докази того, що інформація проти нього є інформаційною атакою

Колишній депутат від фракції "Слуга народу", а нині позафракційний народний депутат Роман Іванісов не має наміру відмовлятися від мандата. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, він нікого не вводив в оману щодо своєї погашеної судимості.

"Відмовлятися мандат не збираюся. А чому я повинен відмовлятися? Я нікого не вводив в оману. Дивіться, приїдуть люди (ми чекаємо фахівців). Я фейки не коментую. Це все фейк", - заявив Іванісов.

На зауваження журналістів на те, що він ще в листопаді 2019 року обіцяв надати перевірені докази того, що це спланована інформаційна атака", Іванісов заявив, що незабаром всі докази будуть оприлюднені.

"Всі докази ви побачите. Зараз висококваліфіковані фахівці відпрацюють і ви все побачите. Ну я ж вам дати не називав", - заявив нардеп.

При цьому депутат так і не зміг назвати виш, де отримав вищу освіту, а також пояснити деталі справи зі зґвалтуванням.

"Це все замовлена інформація. Ви все побачите, коли я опублікую всю інформацію. Я вам особисто повідомлю в першу чергу", - сказав депутат.

Нагадаємо, Іванісов, який на тлі скандалу вийшов з фракції "Слуга народу", не зможе повернутися назад.

Скандал з нардепом розгорівся в листопаді 2019 року після того, як стало відомо, що в 90-е він був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Його засудили до 3,5 років позбавлення волі, однак не відбув весь термін, через те, що був помилуваний указом тодішнього президента України Леоніда Кучми. На позачергових виборах до парламенту балотувався у 153 окрузі в Рівненській області від партії "Слуга народу".

ЦВК зареєструвала нардепа на місце Венедиктової Офіс генпрокурора розповів про хід розслідування вбивства сина Соболєва
Новини України Слуга народадепутаты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся