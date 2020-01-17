Скандальний нардеп Іванісов не має наміру відмовлятися від мандата

Фото: Роман Іванісов (facebook.com/sluganarodu.ivanisov)

Депутат заявив, що незабаром будуть опубліковані докази того, що інформація проти нього є інформаційною атакою

Колишній депутат від фракції "Слуга народу", а нині позафракційний народний депутат Роман Іванісов не має наміру відмовлятися від мандата. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, він нікого не вводив в оману щодо своєї погашеної судимості.

"Відмовлятися мандат не збираюся. А чому я повинен відмовлятися? Я нікого не вводив в оману. Дивіться, приїдуть люди (ми чекаємо фахівців). Я фейки не коментую. Це все фейк", - заявив Іванісов.

На зауваження журналістів на те, що він ще в листопаді 2019 року обіцяв надати перевірені докази того, що це спланована інформаційна атака", Іванісов заявив, що незабаром всі докази будуть оприлюднені.

"Всі докази ви побачите. Зараз висококваліфіковані фахівці відпрацюють і ви все побачите. Ну я ж вам дати не називав", - заявив нардеп.

При цьому депутат так і не зміг назвати виш, де отримав вищу освіту, а також пояснити деталі справи зі зґвалтуванням.

"Це все замовлена інформація. Ви все побачите, коли я опублікую всю інформацію. Я вам особисто повідомлю в першу чергу", - сказав депутат.

Нагадаємо, Іванісов, який на тлі скандалу вийшов з фракції "Слуга народу", не зможе повернутися назад.

Скандал з нардепом розгорівся в листопаді 2019 року після того, як стало відомо, що в 90-е він був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Його засудили до 3,5 років позбавлення волі, однак не відбув весь термін, через те, що був помилуваний указом тодішнього президента України Леоніда Кучми. На позачергових виборах до парламенту балотувався у 153 окрузі в Рівненській області від партії "Слуга народу".