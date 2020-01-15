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Иванисов, несмотря на давление, может оставаться депутатом, - Арахамия

Новости » Политика     15.01.2020 - 15:37
Иванисов, несмотря на давление, может оставаться депутатом, - Арахамия
Фото: Роман Иванисов (facebook.com/sluganarodu.ivanisov)

Арахамия не может повлиять и то, чтобы нардеп покинул Раду

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не может повлиять на народного депутата Романа Иванисова о лишении его мандата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Издание отмечает, что ранее этого не исключали в политической силе и в Офисе президента.

"Что я могу сделать. Есть закон Украины. Я могу давить с точки зрения моральной стороны. С ним был разговор неоднократно. Почему он, как вы думаете, так долго не выходил на работу? Это именно с давлением и связано", - сказал Арахамия.

Он подчеркнул, что по закону, Иванисов имеет права оставаться депутатом.

"Мы его лишили членства в нашей фракции, мы лишили его членства в нашей партии "Слуга народа". Он внефракционный, беспартийный депутат", - сказал Арахамия.

Ранее сообщалось, что Иванисов, который на фоне скандала вышел из фракции "Слуга народа", не сможет вернуться обратно.

Скандал с нардепом разгорелся в ноябре 2019 года после того, как стало известно, что в 90-е он был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы, однако отбыл не весь срок, так как был помилован указом тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы. На внеочередных выборах в парламент баллотировался в 153 округе в Ровенской области от партии "Слуга народа".

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