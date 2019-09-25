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У скандальний "податковий" законопроект внесуть правки

Новини » Економіка    25.09.2019 - 13:31
У скандальний "податковий" законопроект внесуть правки
Фото: Олександр Дубинський (РБК-Україна)

Законопроект №1210 в Раді пообіцяли доопрацювати

"Налоговый" законопроект №1210 буде доопрацьований при підготовці до розгляду у другому читанні. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубинський на засіданні робочої групи з питань ренти на видобуток залізної руди в Україні.

Так, депутати з профільного комітету погодилися з пропозицією бізнесу в рамках законопроекту №1210 прив'язати розмір рентних платежів до котирувань Platts на залізну руду північно-східних портах Китаю - і відмовитися від фіксованих платежів в силу високої волатильності глобального ринку ЗРС.

Крім того, за підсумками обговорень у робочій групі за участю представників Державної податкової служби депутати підтримали пропозицію залишити ставку ренти на рівні 8% (законопроект передбачає її підвищення до 10%).

Дубинський повідомив, що його комітет має намір запропонувати Раді попередньо прийняти законопроект №1210 в первісному вигляді, а погоджені з бізнесом зміни внести в текст документа вже при його підготовці до другого читання.

У свою чергу президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков зазначив, що бізнес підтримує тезу про справедливий розподіл податкового навантаження. За його словами, саме тому розмір рентних платежів повинен враховувати поточну ситуацію на ринку – оскільки в останні роки вартість залізної руди коливалася від 120 дол./т. до 45 дол./т.

"Коли ринок росте, металурги і гірники готові ділитися своїм прибутком з державою. Але коли він падає, ми несемо збитки, тому рента не може бути підвищена без прив'язки до цін на руду", - підкреслив Каленков.

Нагадаємо, у Федерації металургів України скаржилися на відсутність діалогу з новою владою в питанні податкових нововведень. На думку металургів, підвищення ренти на видобуток залізної руди в 4,5 рази завдасть збитків державі на мільярди гривень.

На думку Європейської бізнес асоціації, через податкові зміни Україна може втратити міжнародні ринки.

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