Скандальный финал Формулы-1, мастер-класс от Ломы и провал в еврокубках: итоги спортивной недели

Победа Василия Ломаченко в бою против Ричарда Комми стала одним из главных событий прошедшей недели в спорте для Украины. Кроме этого в Формуле-1 сказочно, но с привкусом скандала, завершился сезон.

Скандальная сказка Ф-1

Решающая гонка сезона в Формуле-1 проходила на трассе в Абу-Даби. Именно здесь должна была решиться судьба чемпионства. За титул сражались британец Льюис Хэммилтон из "Мерседес" и нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Для британца все шло по плану. На последнем круге он шел лидером, но буквально на последних поворотах Ферстаппен обошел его и обеспечил чемпионство себе и "Ред Буллу" в кубке конструкторов.

Но не обошлось без скандала. Дело в том, что на последних кругах гонки на трассе находился автомобиль безопасности. При этом между Хэммилтоном и Ферстаппеном было сразу пять гонщиков, которые отставали на круг. Привычно в таких ситуациях круговым дают возможность обойти лидера, чтобы вернуться с ним в один круг. Однако сперва организаторы это делать запретили, но после все же разрешили. В итоге нидерландец оказался прямо за спиной главного конкурента и шансом воспользовался.

VERSTAPPEN WINS THE WORLD CHAMPIONSHIP!!



WHAT A FINISH!!!! HE'S DONE IT!!!



A last lap pass decides the title. What a season.#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/3tpnyLo2DX — TSN (@TSN_Sports) December 12, 2021

После гонки "Мерседес" оспорил легитимность победы Ферстаппена, но протесты были отклонены, а нидерландец стал 34-м победителем Формулы-1.

Фото: Макс Ферстаппен с чемпионским кубком (twitter.com/Max33Verstappen)

Еврокубковый провал

Нынешний еврокубковый сезон для украинских клубов в актив точно пойти не сможет. Ни один из трех клубов, участвовавших на групповой стадии - "Динамо", "Шахтер" и "Заря", не смог пробиться в евровесну. В итоге лишь 4,200 балла в рейтинге стран УЕФА. Это худший показатель Украины за последние 16 лет.

В сезоне 2005/2006 украинские клубы заработали 3,795 балла. Тогда Украину на евроарене представляли "Динамо" и "Шахтер" в квалификации ЛЧ, а "Металлург Д" и "Днепр" в Кубке УЕФА. ни "Динамо", ни "Шахтер" квалификацию ЛЧ пройти не смогли. Но если "горняки" попали в Кубок УЕФА, то киевляне и вовсе покинули еврокубки после второго раунда квалификации, уступив швейцарскому "Туну" (2:3 по сумме двух матчей).

В Кубке УЕФА донецкий "Металлург" также в групповой раунд пробиться не смог, а "Днепр", хоть туда и попал, но набрал лишь три очка и вылетел. "Шахтер" из группы в 1/16 финала пробиться смог, набрав 9 баллов, но в плей-офф сразу же уступил "Лиллю".

Нынешний сезон стал самым неудачным с того времени. Мало того, что в нынешнем году от Украины участвовали сразу пять клубов в еврокубках, так еще и турниров стало не два, а три - к ЛЧ и ЛЕ добавилась Лига конференций. Но "Ворскла" и "Колос" до групповых раундов ЛК дойти не смогли, а "Динамо", "Шахтер" и "Заря", хоть и пробились в основной раунд, но в евровесну пробиться не смогли. На троих клубы набрали лишь 10 очков - 7 у "Зари", 2 у "Шахтера" и 1 у "Динамо". Причем это впервые, когда луганчане набрали больше баллов, чем "горняки" и "динамовцы".

Дорога к возвращению поясов

В воскресенье, 12 декабря, утром Василий Ломаченко полностью деклассировал ганского боксера Ричарда Комми и приблизился к поединку за чемпионский пояс. Бой хоть и прошел все 12-ть раундов, но в преимуществе украинца вопросов не было. В седьмом раунде Лома нанес сокрушительный удар по Комми, от которого тот упал на настил ринга. Он поднялся, но в глазах был туман. Рефери бой не остановил, а вот сам Ломаченко после сигнала судьи о возможности продолжать, будто не хотел добивать оппонента. Он несколько раз обращался к углу Комми с вопросом, не хотят ли те поединок остановить. Полотенце никто не выбросил, а бой продолжился. К чести Комми стоит отметить, что он смог восстановиться и даже несколько раз в концовке попасть по украинцу, но перевес был огромным. В итоге 119-108, 117-110, 119-108 победа Ломаченко, который также завоевал второстепенный пояс WBO Inter-Continental.

Lomachenko drops Commey then asks his corner if they want to throw in the towel. Savage. @ThirteenthRound pic.twitter.com/2Qujbjzapr — Barstool Sports (@barstoolsports) December 12, 2021

Фото: Василий Ломаченко с поясом WBO Inter-Continental (twitter.com/DAZNBoxing)

Сейчас в легком дивизионе основными чемпионскими поясами владеют Джервонта Дэвис (WBA), Дэвин Хэйни (WBC) и Джордж Камбосос (IBF и WBO). После победы Лома заявил, что готов драться с любым из них, а главной его целью являются эти четыре пояса.

Биатлон

В австрийском Хохфильцене завершился третий этап Кубка мира. Украинские биатлонисты суперрезультатами не блистали. Хотя женская сборная неплохо провела эстафету, заняв пятое место. Все результаты этапа:

Мужчины

Спринт

1. Йоханнес Кюн (0+1) +26:05,0

2. Мартин Понсилуома (1+0) +14,3

3. Антон Смольский (0+0) +20,5

…

17. Артем Прима (0+0) +54,3

18. Дмитрий Пидручный (1+1) +55,6

27. Антон Дудченко (0+1) +1:10,1

48. Артем Тищенко (1+0) +1:40,0

89. Богдан Цымбал (0+3) +2:47,9

Преследование

1. Кантен Фийон Майе (1+0+0+0) 33:52,0

2. Эмильен Жаклен (0+0+1+0) +32,1

3. Себастьян Самуэльссон (0+0+1+1) +38,2

…

16. Дмитрий Пидручный (0+0+1+1) +55,4

30. Антон Дудченко (1+0+1+0) +1:58,2

45. Артем Тищенко (0+0+1+1) +3:18,0

Эстафета

1. Норвегия (0+5) 1:14:34,8

2. Франция (0+8) +21,2

3. Россия (1+9) +47,3

...

7. Украина (0+8) +2:32,5

Женщины

Спринт

1. Анна Сола (0+0) 20:44,4

2. Жюстин Бреза (1+1) +46,8

3. Марте Олсбю Ройселанд (0+0) +50,3

…

15. Юлия Джима (0+2) +1:32,9

24. Елена Билосюк (1+0) +1:44,3

68. Дарья Блашко (1+1) +2:58,3

75. Ирина Петренко (2+0) +3:12,6

84. Ольга Абрамова (0+1) +3:25,8

Преследование

1. Марте Олсбю Ройселанд (0+0+1+0) 30:04,1

2. Анна Сола (0+0+2+1) +4,1

3. Эльвира Карин Эберг (1+0+0+0) +23,3

…

13. Елена Билосюк (0+0+0+0) +1:36,8

49. Юлия Джима (3+0+2+2) +4:09,6

Эстафета

1. Швеция (1+8) 1:13:52,5

2. Россия (0+10) +29,1

3. Франция (0+14) +59,2

...

5. Украина (0+13) +1:33,0