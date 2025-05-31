Скандальну олімпійську чемпіонку відсторонили від боксу на тлі радикальних перевірок на стать

Про що йдеться в офіційній заяві

Нові правила набудуть чинності з 1 липня 2025 року, і будуть застосовані для всіх атлетів віком від 18 років.

Головним інструментом визначення біологічної статі стане ПЛР-тест, який виявляє наявність гена SRY, пов’язаного з Y-хромосомою.

Також на тлі гендерного скандалу, що виник під час Олімпійських ігор 2024 року, організація надіслала листа до Алжирської федерації боксу, у якому йдеться, що олімпійська чемпіонка Іман Хеліф не зможе брати участь у жіночих змаганнях до проходження тесту на визначення статі.

"Іман Хеліф не може брати участь у жіночій категорії на Кубку боксу в Ейндховені (5–10 червня 2025 року) чи будь-яких інших змаганнях World Boxing, доки не пройде генетичний скринінг відповідно до правил організації", - зазначається в офіційній заяві.

Це рішення, за словами керівництва, було ухвалено з міркувань захисту здоров'я та психоемоційного стану всіх учасників, у тому числі самої Хеліф. World Boxing наголошує, що не робить попередніх висновків щодо результатів можливого тестування, а діє винятково з міркувань безпеки.

Що зміниться з 1 липня 2025 року

Усі спортсмени віком 18+ зобов’язані проходити генетичне тестування ПЛР для підтвердження хромосомної статі;

Спортсмени з Y-хромосомою або ознаками андрогенізації зможуть виступати у чоловічих категоріях;

Спортсмени з XX-хромосомами або без ознак андрогенізації – у жіночих категоріях;

Національні федерації відповідатимуть за надання сертифікатів про статеву належність спортсменів при реєстрації;

Відсутність такого сертифіката або його фальсифікація може призвести до санкцій проти спортсмена або федерації;

У складних випадках передбачена апеляційна процедура та участь незалежних медичних експертів.

Зазначимо, що бокс наразі не включений у програму наступної літньої Олімпіади, яка відбудеться в 2028 році в Лос-Анджелесі. Однак організація World Boxing претендує на проведення олімпійських змагань і вже отримала "проміжне визнання" від Міжнародного олімпійського комітету.

Постер угорки Хаморі перед поєдинком з Хеліф (фото: instagram.com/luca_hamori)