Скандальную олимпийскую чемпионку отстранили от бокса на фоне радикальных проверок на пол
World Boxing объявила о внедрении обязательного генетического тестирования на пол для всех спортсменов, которые будут участвовать в соревнованиях под эгидой организации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
О чем говорится в официальном заявлении
Новые правила вступят в силу с 1 июля 2025 года, и будут применены для всех атлетов в возрасте от 18 лет.
Главным инструментом определения биологического пола станет ПЦР-тест, который выявляет наличие гена SRY, связанного с Y-хромосомой.
Также на фоне гендерного скандала, возникшего во время Олимпийских игр 2024 года, организация направила письмо в Алжирскую федерацию бокса, в котором говорится, что олимпийская чемпионка Иман Хелиф не сможет участвовать в женских соревнованиях до прохождения теста на определение пола.
"Иман Хелиф не может участвовать в женской категории на Кубке бокса в Эйндховене (5-10 июня 2025 года) или любых других соревнованиях World Boxing, пока не пройдет генетический скрининг в соответствии с правилами организации", - отмечается в официальном заявлении.
Это решение, по словам руководства, было принято из соображений защиты здоровья и психоэмоционального состояния всех участников, в том числе самой Хелиф. World Boxing отмечает, что не делает предварительных выводов относительно результатов возможного тестирования, а действует исключительно из соображений безопасности.
Что изменится с 1 июля 2025 года
- Все спортсмены в возрасте 18+ обязаны проходить генетическое тестирование ПЦР для подтверждения хромосомного пола;
- Спортсмены с Y-хромосомой или признаками андрогенизации смогут выступать в мужских категориях;
- Спортсмены с XX-хромосомами или без признаков андрогенизации - в женских категориях;
- Национальные федерации будут отвечать за предоставление сертификатов о половой принадлежности спортсменов при регистрации;
- Отсутствие такого сертификата или его фальсификация может привести к санкциям против спортсмена или федерации;
- В сложных случаях предусмотрена апелляционная процедура и участие независимых медицинских экспертов.
Отметим, что бокс пока не включен в программу следующей летней Олимпиады, которая состоится в 2028 году в Лос-Анджелесе. Однако организация World Boxing претендует на проведение олимпийских соревнований и уже получила "промежуточное признание" от Международного олимпийского комитета.
Постер венгерки Хамори перед поединком с Хелиф (фото: instagram.com/luca_hamori)
Скандал с Хелиф на Олимпиаде-2024: что известно
После победы алжирки в 1/8 финала над итальянкой Анжелой Карини, в социальных сетях начала распространяться дезинформация относительно половой принадлежности Хелиф. Ее соперница в четвертьфинале - венгерка Луца Хамори перед встречей на ринге опубликовала в соцсетях оскорбительный постер с намеком, что ей придется драться с монстром.
Ложные утверждения о том, что Хелиф - мужчина, были вызваны дисквалификацией спортсменки на чемпионата мира по боксу-2023. Международная ассоциация бокса (IBA) не допустила ее к стартам после того, как алжирка не прошла тест на соответствие гендерным критериям.
Однако, представители Международного олимпийского комитета охарактеризовали эти тесты как "неправомерные и не заслуживающие доверия" и позволили Хелиф выступить на Олимпиаде. Никаких медицинских доказательств того, что у боксерки есть Y-хромосомы или повышенный уровень тестостерона так и не было опубликовано. При рождении у Хелиф был определен женский пол, ее воспитывали как девочку.
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