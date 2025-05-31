Скандальную олимпийскую чемпионку отстранили от бокса на фоне радикальных проверок на пол

World Boxing объявила о внедрении обязательного генетического тестирования на пол для всех спортсменов, которые будут участвовать в соревнованиях под эгидой организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

О чем говорится в официальном заявлении

Новые правила вступят в силу с 1 июля 2025 года, и будут применены для всех атлетов в возрасте от 18 лет.

Главным инструментом определения биологического пола станет ПЦР-тест, который выявляет наличие гена SRY, связанного с Y-хромосомой.

Также на фоне гендерного скандала, возникшего во время Олимпийских игр 2024 года, организация направила письмо в Алжирскую федерацию бокса, в котором говорится, что олимпийская чемпионка Иман Хелиф не сможет участвовать в женских соревнованиях до прохождения теста на определение пола.

"Иман Хелиф не может участвовать в женской категории на Кубке бокса в Эйндховене (5-10 июня 2025 года) или любых других соревнованиях World Boxing, пока не пройдет генетический скрининг в соответствии с правилами организации", - отмечается в официальном заявлении.

Это решение, по словам руководства, было принято из соображений защиты здоровья и психоэмоционального состояния всех участников, в том числе самой Хелиф. World Boxing отмечает, что не делает предварительных выводов относительно результатов возможного тестирования, а действует исключительно из соображений безопасности.

Что изменится с 1 июля 2025 года

Все спортсмены в возрасте 18+ обязаны проходить генетическое тестирование ПЦР для подтверждения хромосомного пола;

Спортсмены с Y-хромосомой или признаками андрогенизации смогут выступать в мужских категориях;

Спортсмены с XX-хромосомами или без признаков андрогенизации - в женских категориях;

Национальные федерации будут отвечать за предоставление сертификатов о половой принадлежности спортсменов при регистрации;

Отсутствие такого сертификата или его фальсификация может привести к санкциям против спортсмена или федерации;

В сложных случаях предусмотрена апелляционная процедура и участие независимых медицинских экспертов.

Отметим, что бокс пока не включен в программу следующей летней Олимпиады, которая состоится в 2028 году в Лос-Анджелесе. Однако организация World Boxing претендует на проведение олимпийских соревнований и уже получила "промежуточное признание" от Международного олимпийского комитета.

Постер венгерки Хамори перед поединком с Хелиф (фото: instagram.com/luca_hamori)