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Скандальну чиновницю КМДА Радову і директора Бессарабки спіймали на хабарі, - джерела

Фото: Марина Радова (kyivcity.gov.ua)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Правоохоронці затримали на хабарі чиновницю Київської міської держадміністрації та директора столичного ринку. Вони вимагали від підприємця 25 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора в Telegram.

В ОГП не називають імена фігурантів. Але, за даними джерел РБК-Україна, йдеться про начальницю управління туризму та промоцій КМДА Марину Радову і директора "Бессарабського ринку" Миколу Ковальчука.

 

Фото: затримання Радової та Ковальчука (t.me/pgo_gov_ua)

Згідно з матеріалами справи, ще у 2023 році підприємець орендував приміщення на ринку для відкриття закладу громадського харчування. Однак з'ясувалося, що центральний вхід до цього приміщення знаходиться в арці будівлі, яка вважається частиною майна, яке орендує Управління туризму КМДА для розміщення агітації та реклами. Конструкції, розміщені в цьому проході, фактично блокували доступ до кафе.

"Для "вирішення" питання доступу до закладу харчування, чиновниця Управління туризму запропонувала підприємцю провести зустріч і "купити" собі право безперешкодного доступу до його приміщення", - уточнили правоохоронці.

Для реалізації схеми вона залучила директора ринку, який мав виступати посередником. Обох фігурантів затримали під час отримання частини обумовленої суми.

Що відомо про Радову

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилися відео, на яких начальниця управління туризму та промоцій КМДА Марина Радова брала участь у гучному застіллі у себе в кабінеті.

Це викликало резонанс. Радова заявила, що подала заяву на звільнення.

Тільки сьогодні, 17 липня, стало відомо, що Радова була звільнена - мер Віталій Кличко підписав відповідне розпорядження.

Нагадаємо, раніше нардепу Євгену Шевченку повідомили про підозру у вимаганні хабарів.

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