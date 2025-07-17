Скандальную чиновницу КГГА Радову и директора Бессарабки поймали на взятке, - источники

В ОГП не называют имена фигурантов. Но, по данным источников РБК-Украина, речь о начальнице управления туризма и промоций КГГА Марине Радовой и директоре "Бессарабского рынка" Николае Ковальчуке.

Фото: задержание Радовой и Ковальчука (t.me/pgo_gov_ua)

Согласно материалам дела, еще в 2023 году предприниматель арендовал помещение на рынке для открытия заведения общепита. Однако выяснилось, что центральный вход в это помещение находится в арке здания, которая считается частью имущества, которое арендует Управление туризма КГГА для размещения агитации и рекламы. Конструкции, размещенные в этом проходе, фактически блокировали доступ к кафе.

"Для "решения" вопроса доступа к заведению питания, чиновница Управление туризма предложила предпринимателю провести встречу и "купить" себе право беспрепятственного доступа к его помещению", - уточнили правоохранители.

Для реализации схемы она привлекла директора рынка, который должен был выступать посредником. Оба фигуранта были задержаны при получении части оговоренной суммы.