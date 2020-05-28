Скандальной судье Барышевского райсуда объявили подозрение

Скандальной судье Барышевского районного суда Елене Литвиненко, которая приостанавливала лицензию лоукостера SkyUp, объявили подозрение. Ее подозревают в вынесении заведомо неправосудного решения.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, в мае 2019 года Литвиненко без надлежащего изучения материалов частично удовлетворила заявление об обеспечении иска и приостановила действие лицензии украинского лоукостера SkyUp.

При этом установлено, что заявитель, от имени которого подавался иск в Барышевский райсуд, его не подписывал и с иском не обращался.

"Учитывая, что судья отказалась от получения письменного уведомления о подозрении, оно вручено главе Барышевского районного суда для передачи подозреваемой способом, предусмотренным ч. 1 ст. 278 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, дело на Литвиненко открыли после журналистского расследования, в котором было установлено, что истец - местная жительница Оксана Пасенко - не подавала на авиакомпанию в суд. Якобы от нее поступило заявление нардепу Александру Дубинину с требованием посодействовать в обеспечении исполнения решения суда. Дубинин является менеджером группы "Приват" олигарха Игоря Коломойского, который владеет "Международными авиалиниями Украины".

Напомним, несмотря на решение о приостановлении лицензии SkyUp, суд не запрещал авиакомпании перевозить пассажиров.

Скандал окончательно завершился тем, что в сентябре Апелляционный суд Киева отменил решение судьи Литвиненко.