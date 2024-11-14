Скандальному нардепу Шевченку найближчими годинами оберуть запобіжний захід , - ДБР

Суд може вже найближчим часом обрати запобіжний захід народному депутату Євгену Шевченку. Його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Державного бюро розслідувань Тетяни Сап'ян в ефірі телемарафону.

Вона нагадала, що нардепу загрожує довічне ув'язнення та конфіскація всього майна.

"Вже найближчими годинами, я сподіваюся, буде обрано йому запобіжний захід. Сторона звинувачення проситиме для нього утримання під вартою, тому що злочин дуже серйозний - це стаття 111 УКУ (державна зрада)", - зазначила Сап'ян.

Підозра для Шевченка

Нагадаємо, раніше українські правоохоронці повідомили, що нардепу повідомили про підозру у державній зраді.

Джерела РБК-Україна уточнили, що йдеться про одіозного Євгена Шевченка. У ДБР встановили, що він займався підривною діяльністю на користь держави-агресора.

Зокрема парламентар масово поширював фейки про командування Сил оборони України і не тільки.

При цьому вже після початку повномасштабної війни нардеп неодноразово відвідував Білорусь та домовлявся про закупівлю електроенергії для підконтрольних йому компаній.

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