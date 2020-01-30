Скандального замглавы ГБР хотят отстранить через суд

В Окружной админстративный суд Киева подали иск, которым пытаются отстранить от должности скандального первого замглавы Госбюро расследований Александра Бабикова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт суда.

Сообщается, что в суд подали иск, которым пытаются оспорить решение комиссии, определившей победителей конкурса на должности в ГБР. В частности, истец просит суд отменить решение от 10 января 2020 об определении победителей в конкурсе для назначения на должности первого заместителя и заместителей директора.

Кроме того, истец просит суд обязать комиссию допустить его к участию в данном конкурсе. Суд открыл производство по административному иску. Рассмотрение дела будет проходить в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

Напомним, скандал с Бабиковым разгорелся после того, как стало известно о его участии в защите бывшего президента Виктора Януковича. Сам бывший адвокат отрицает это.

Однако прокурор Офиса генерального прокурора Янис Симонов подтвердил его участие в защите интересов Януковича на судебных заседаниях.