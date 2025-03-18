Скандального суддю Вовка звільнили з Окружного адмінсуду

Ухвалили рішення про звільнення судді Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Це рішення було прийнято на підставі подання ВРП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вищу раду правосуддя .

Звільнення судді стало результатом подання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка розглянула його дисциплінарну справу та вирішила застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади.

Це рішення було прийнято на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

18 березня 2025 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка через вчинення дисциплінарного проступку.

Справа Вовка

Зауважимо, що у декларації за 2016, поданій у березні 2017, Павло вказав володіння однією квартирою в Києві. А уже в травні 2017 року НАБУ провело обшук у заміському будинку колишньої дружини Вовка. Цей будинок було внесено до декларації лише за 2017 рік.

Після обшуків львівський суд заарештував частину майна: документи, 20 тисяч доларів, цінні монети, три золоті зливки по 50 грам. Проте у жовтні 2017-го Апеляційний суд Київської області скасував арешт, пояснивши це тим, що його повинні були накладати в Києві.

Натомість 17 липня 2020 року Вовку повідомили про підозру у створенні злочинної організації та захопленні влади. Вовку як Голові Окружного адміністративного суду Києва, разом з іншими суддями ОАСК оголосили про підозру, серед іншого, у прийнятті замовних рішень, а самому Вовку - у захопленні влади в системі судоустрою.

При цьому сам Павло заперечував отримання підозри, заявивши, що він у відпустці. Павло заявив, що не має наміру йти з посади після скандалу з плівками, а записи розмов назвав сфальсифікованими.

Водночас ЗМІ дізнались, що Вовк вже шість разів виїжджав з України від часу повномасштабного вторгнення.

Зауважимо, що в грудні 2022 року американський уряд повідомив про введення санкцій проти чинного судді Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка.

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