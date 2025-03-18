Скандального судью Вовка уволили из Окружного админсуда

Приняли решение об увольнении судьи Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Это решение было принято на основании представления ВСП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Высший совет правосудия .

Увольнение судьи стало результатом представления Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, которая рассмотрела его дисциплинарное дело и решила применить к нему дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности.

Это решение было принято на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Дело Вовка

Заметим, что в декларации за 2016, поданной в марте 2017, Павел указал владение одной квартирой в Киеве. А уже в мае 2017 года НАБУ провело обыск в загородном доме бывшей жены Вовка. Этот дом был внесен в декларацию только за 2017 год.

После обысков львовский суд арестовал часть имущества: документы, 20 тысяч долларов, ценные монеты, три золотых слитка по 50 грамм. Однако в октябре 2017-го Апелляционный суд Киевской области отменил арест, объяснив это тем, что его должны были накладывать в Киеве.

Зато 17 июля 2020 года Вовку сообщили о подозрении в создании преступной организации и захвате власти. Вовку как председателю Окружного административного суда Киева, вместе с другими судьями ОАСК объявили о подозрении, среди прочего, в принятии заказных решений, а самому Вовку - в захвате власти в системе судоустройства.

При этом сам Павел отрицал получение подозрения, заявив, что он в отпуске. Павел заявил, что не намерен уходить с должности после скандала с пленками, а записи разговоров назвал сфальсифицированными.

В то же время СМИ узнали, что Вовк уже шесть раз выезжал из Украины со времени полномасштабного вторжения.

Заметим, что в декабре 2022 года американское правительство сообщило о введении санкций против действующего судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка.

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