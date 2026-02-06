ua en ru
Пт, 06 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

"Скандально та обурливо": Сійярто образився на вчинок української тенісистки

Угорщина, П'ятниця 06 лютого 2026 22:28
UA EN RU
"Скандально та обурливо": Сійярто образився на вчинок української тенісистки Фото: Петер Сійярто (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Українська тенісистка Олександра Олійникова не потиснула руку угорській суперниці Анні Бондар, оскільки та відвідала турнір в РФ після початку війни. Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто обурився через цей вчинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сійярто у Facebook.

Читайте також: Сійярто нахабно визнав: Угорщина - перепона для вступу України в ЄС

"Поїхати в грудні 2022 року на турнір у Росію і прийняти оплату з коштів Газпрому - з моральної точки зору це те саме, що поїхати грати турнір у нацистську Німеччину в 1941 році й отримати винагороду ювелірними прикрасами євреїв, знищених у таборах смерті Освенцим і Треблінка. Те саме зло - тільки 80 років потому", - пояснила свою позицію Олійникова.

Сійярто прокоментував її заяву, і назвав поведінку української тенісистки "обурливою і скандальною".

"Якщо зловмисні люди змішують спорт з геополітикою, це завжди призводить до неприємностей і негідних ситуацій. Жодна нормальна людина в світі не може повірити, що спортсмени несуть відповідальність за рішення політиків", - вважає угорський міністр.

Крім того, він обурився на паралелі між нацистською Німеччиною і країною-агресоркою.

"Спроба дискредитувати Анну Бондар і згадка про нацистські паралелі швидше характеризують саму українську спортсменку", - заявив Сійярто.

Конфлікт між Україною та Угорщиною

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко висловився щодо прагнень України вступити до ЄС. За його словами, Будапешт нібито не має наміру підтримувати вступ Києва до Євросоюзу впродовж найближчих 100 років.

В свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що сили, які прагнуть послабити або зруйнувати ЄС, діють безперервно, в тому числі і всередині Європи.

Підтримав позицію Зеленського і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який відкрито розкритикував позицію Орбана.

Крім того, Орбан заявляв, що "незрозуміло, хто на кого напав" у війні між Україною та РФ. Цинічна заява проросійського прем'єра Угорщини пролунала на тлі рішення ЄС щодо подальшої фінансової підтримки Києва.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Угорщина
Новини
Морози до -25 повертаються: коли чекати пік холодів та як скоро потепліє
Морози до -25 повертаються: коли чекати пік холодів та як скоро потепліє
Аналітика
Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ