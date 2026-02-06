"Скандально та обурливо": Сійярто образився на вчинок української тенісистки

Українська тенісистка Олександра Олійникова не потиснула руку угорській суперниці Анні Бондар, оскільки та відвідала турнір в РФ після початку війни. Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто обурився через цей вчинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сійярто у Facebook .

"Поїхати в грудні 2022 року на турнір у Росію і прийняти оплату з коштів Газпрому - з моральної точки зору це те саме, що поїхати грати турнір у нацистську Німеччину в 1941 році й отримати винагороду ювелірними прикрасами євреїв, знищених у таборах смерті Освенцим і Треблінка. Те саме зло - тільки 80 років потому", - пояснила свою позицію Олійникова.

Сійярто прокоментував її заяву, і назвав поведінку української тенісистки "обурливою і скандальною".

"Якщо зловмисні люди змішують спорт з геополітикою, це завжди призводить до неприємностей і негідних ситуацій. Жодна нормальна людина в світі не може повірити, що спортсмени несуть відповідальність за рішення політиків", - вважає угорський міністр.

Крім того, він обурився на паралелі між нацистською Німеччиною і країною-агресоркою.

"Спроба дискредитувати Анну Бондар і згадка про нацистські паралелі швидше характеризують саму українську спортсменку", - заявив Сійярто.