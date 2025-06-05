Скандальний закон у Італії: покарання за протести стануть ще суворішими

Парламент Італії схвалив суперечливий закон, який передбачає жорсткіше покарання за участь у протестах. Нові норми також розширюють повноваження силовиків і фактично дозволяють спецслужбам порушувати закон заради "національної безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Сьогодні, 4 червня, сенат Італії схвалив суперечливий законопроект, що спрямований на придушення демонстрацій та розширення правового захисту правоохоронних органів.

Декрет про безпеку, запропонований правим урядом прем'єр-міністра Джорджії Мелоні, був прийнятий 109 голосами "за".

Закон запроваджує суворіші покарання за правопорушення, пов’язані з протестами, включаючи пошкодження майна та деструктивні сидячі страйки, а також надає ширші повноваження правоохоронним органам.

Він дозволяє агентам розвідки вчиняти певні злочини з метою національної безпеки без притягнення до відповідальності.

Також запроваджується кримінальна відповідальність за заподіяння тілесних ушкоджень поліцейському під час виконання службових обов'язків та виділення до 10 000 євро на покриття судових витрат поліцейських, щодо яких ведеться розслідування щодо їхньої поведінки на посаді.

"З остаточним схваленням указу про безпеку в Сенаті уряд робить рішучий крок для посилення захисту громадян, найбільш вразливих груп та наших чоловіків і жінок у формі", - заявила Мелоні.