Скандальный закон в Италии: наказания за протесты станут еще строже

Парламент Италии одобрил противоречивый закон, который предусматривает более жесткое наказание за участие в протестах. Новые нормы также расширяют полномочия силовиков и фактически позволяют спецслужбам нарушать закон ради "национальной безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Сегодня, 4 июня, сенат Италии одобрил противоречивый законопроект, направленный на подавление демонстраций и расширение правовой защиты правоохранительных органов.

Декрет о безопасности, предложенный правым правительством премьер-министра Джорджии Мелони, был принят 109 голосами "за".

Закон вводит более суровые наказания за правонарушения, связанные с протестами, включая повреждение имущества и деструктивные сидячие забастовки, а также предоставляет более широкие полномочия правоохранительным органам.

Он позволяет агентам разведки совершать определенные преступления в целях национальной безопасности без привлечения к ответственности.

Также вводится уголовная ответственность за причинение телесных повреждений полицейскому при исполнении служебных обязанностей и выделение до 10 000 евро на покрытие судебных расходов полицейских, в отношении которых ведется расследование относительно их поведения на должности.

"С окончательным одобрением указа о безопасности в Сенате правительство делает решительный шаг для усиления защиты граждан, наиболее уязвимых групп и наших мужчин и женщин в форме", - заявила Мелони.