Скандальний український клуб дивом продовжив існування: ризик зриву матчів залишився

Від другого поспіль зриву матчу та неминучого після цього виключення зі змагань клуб врятували неназвані благодійники. Вони виділили необхідні 80 тисяч гривень на проведення гри.

Тому, за словами директора "Маріуполя" Павла Ляхова, календарний домашній поєдинок з вишгородським "Діназом" відбудеться за графіком – 20 жовтня. Але на загальну ситуацію в клубі це мало вплинуло, отже подальша участь азовців у турнірі наразі під питанням.

"Далі у нас на черзі виїзд до Запоріжжя, на який потрібні не менші кошти. Зараз вирішуємо хто ще може підставити плече. Тому що друга неявка призведе до дискваліфікації", – поділився представник команди.

Він також підтвердив, що гравці, тренери та персонал клубу не отримають зарплатню вже понад три місяці. Це сталося після того, як спонсор "Маріуполя" – криптобіржа Kyrrex припинив фінансування. Через заборгованість футболісти команди не вийшли на матч минулого туру проти ЮКСА.

"Маріуполь" йде у турнірній таблиці групи Б Першої ліги на шостій сходинці, набравши 12 очок. Згідно з регламентом, якщо команда двічі за сезон не вийде на поле, її знімуть зі змагань.

ФСК "Маріуполь": що відомо

Клуб, що не має стосунку до "Маріуполя", який брав участь в УПЛ до початку повномасштабного вторгнення. Він був заснований у Маріуполі в 2007 році під назвою "Лідер".

У 2017 році змінив назву на "Яруд" та заявилася для участі у чемпіонаті України серед аматорів. У 2020 році клуб отримав професіональний статус та атестат на участь у Другій лізі чемпіонату України.

З липня 2022 року виступає у Першій лізі під назвою ФСК "Маріуполь". Домашні матчі проводить на стадіоні "Колос" у Борисполі.