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Скандальный украинский клуб чудом продлил существование: риск срыва матчей остался

Фото: Игроки ФСК "Мариуполь" (fscmariupol.com.ua)
Автор: Андрей Костенко

ФСК "Мариуполь" выйдет на следующую игру турнира Первой лиги благодаря доброжелателям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.ua.

От второго срыва матча и неизбежного после этого исключения из соревнований клуб спасли неназванные благотворители. Они выделили необходимые 80 тысяч гривен на проведение игры.

Поэтому, по словам директора "Мариуполя" Павла Ляхова, календарный домашний поединок с вышгородским "Диназом" состоится по графику - 20 октября. Но на общую ситуацию в клубе это мало повлияло, так что дальнейшее участие азовцев в турнире под вопросом.

"Далее у нас на очереди выезд в Запорожье, на который нужны не меньшие средства. Сейчас решаем, кто еще может подставить плечо. Потому что вторая неявка приведет к дисквалификации", - поделился представитель команды.

Он также подтвердил, что игроки, тренеры и персонал клуба не получат зарплату уже более трех месяцев. Это произошло после того, как спонсор "Мариуполя" – криптобиржа Kyrrex прекратил финансирование. Из-за задолженности футболисты команды не вышли на матч в прошлом туре против ЮКСА.

"Мариуполь" идет в турнирной таблице группы Б Первой лиги на шестой строчке, набрав 12 очков. Согласно регламенту, если команда дважды за сезон не выйдет на поле, ее снимут с соревнований.

ФСК "Мариуполь": что известно

Клуб, не имеющий отношения к "Мариуполю", который участвовал в УПЛ до начала полномасштабного вторжения. Он был основан в Мариуполе в 2007 году под названием "Лидер".

В 2017 году сменил название на "Яруд" и заявился для участия в чемпионате Украины среди любителей. В 2020-м клуб получил профессиональный статус и аттестат на участие во Второй лиге чемпионата Украины.

С июля 2022 года выступает в Первой лиге под названием ФСК "Мариуполь". Домашние матчи проводит на стадионе "Колос" в Борисполе.

К слову, подготовили анонс возвращения УПЛ: полное расписание матчей десятого тура.

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